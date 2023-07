En los juzgados de Paloquemao avanza el juicio contra dos personas vinculadas al homicidio de Jhony Alonso Orjuela Pardo, dueño de Surtifruver, asesinado en el norte de Bogotá en octubre de 2022.



(Le puede interesar: Duro regaño de la Corte a reputado colegio de Bogotá por negligencia en caso de matoneo).



Por los hechos son procesados Mauricio Parra Rodríguez y Berta Cecilia Rueda Bossa, la viuda de la víctima

En el juicio fue escuchada Claudia Ximena López, quien tuvo una relación sentimental alterna con la víctima durante 16 años y de incluso ha emprendido acciones legales para que se declare la unión marital de hecho con Orjuela Pardo.



La testigo trabajaba en Surtifruver en donde conoció al empresario quien tenía una relación previa con Berta Cecilia Rueda Bossa ahora procesada por el homicidio.

Facebook Twitter Linkedin

La decisión de intervenir los locales de Surtifruver no tiene reversa. Foto: EL TIEMPO

La mujer señaló que desde 2008 ella y Orjuela Pardo empezaron a sentir que eran perseguidos . Y detalló que recibían llamadas, y les hacían seguimientos en vehículos particulares y taxis.



"Yo lo llamaba y le decía que me estaban persiguiendo y él me decía que eso era la mona (su esposa) y que se moviera a otro lugar", dijo la testigo.



Y añadió que la esposa de Orjuela Pardo quería saber con quien estaba saliendo él y cuál era la razón para su distanciamiento.



Relató que en una ocasión estaban en su casa y él salió del lugar y luego se escuchó mucho ruido en el exterior y el celador la llamó y le dijo que una señora que decía que era la esposa de Orjuela Pardo le estaba haciendo un escándalo en la calle.



"Me dijo que no fuera a bajar que esa señora estaba furiosa y que a lo mejor estaba armada", indicó la testigo. Al día siguiente fue a su trabajo en las oficinas de Surtifruver y recibió una llamada de Berta Cecilia Rueda quien le dijo que que estaba haciendo allí y que se fuera.

(Le puede interesar: Así va la transformación del Esmad Undmo: una mujer por primera vez al frente).

"Él me decía que no se iba a separar para no compartir lo que había trabajado y decía que él había trabajado ese dinero. Él no tenia una buena relación con Berta, era una relación mas de trabajo", añadió y luego recordó que un tiempo después se puso muy nervioso y estando en la finca pedía que cerraran las puestas y que estuvieran pendientes "porque a lo mejor Berta estaba por ahí".

Facebook Twitter Linkedin

Jhony Alonso Orjuela, un emprendedor empresario que fue asesinado en el norte de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Contó que Orjuela Pardo estaba muy ilusionado con un negocio de arándanos "que era su sueño" y que decía le iba a garantizar su pensión. Para el negocio, dijo la testigo, se asoció con Mauricio Parra Rodríguez, el otro procesado por el homicidio.



Y luego descubrió que su socio no solo estaba intentando vender una parte de la propiedad de Orjuela López sino que estaría cometiendo irregularidades con la producción.

(Le puede interesar: Los negocios Maduro-Farc-disidencias que ninguna autoridad investiga en Colombia).

"Él no quería saber más de esa persona, era muy claro en que no le tenía confianza y quería cortar todo vínculo con su socio en el negocio. El opita (Mauricio Parra) quería tomar el manejo de una de las finca y Alonso no lo iba a permitir. Antes de su muerte hablamos que él iba a tomar el control de los negocios porque no le había gustado que lo traicionaran", sostuvo.



Igualmente indicó que no sabe que pasó con esos predios porque después del homicidio de Orjuela no pudo volver a ingresar a ellas.