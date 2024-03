La nueva Fiscal Luz Adriana Camargo habla de lo que sigue en caso contra Nicolás Petro

La recién posesionada fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en su gestión, de sus prioridades y de casos como la investigación contra Nicolás Petro Burgos por lavado de activos y el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Espere mañana, en EL TIEMPO, la entrevista completa con la funcionaria.

Camargo, que asumió ante el presidente Petro y arrancará en el empalme después de Semana Santa, afirmó que el caso contra el hijo del Presidente ya está ante los jueces.

Compartir Fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Cortesía

“Digamos que este caso del hijo del presidente ya va a concluir con el fallo de un juez”, dijo la fiscal Camargo quien dijo que frente a esta y las demás investigaciones, como por ejemplo la financiación de la campaña, “la Fiscalía hará lo que tenga que hacer (…) si después de una seria investigación hay que acusar, se acusará”.

La jefa del ente acusador enfatizó que va a dirigir la institución sin ninguna agenda política y que no va a “perseguir ni a ayudar a nadie, nuestra Fiscalía hará lo que tenga que hacer en los casos en los que toque hacer”.

La fiscal afirmó que el diseño de la elección de la cabeza de la entidad parte de la terna por parte del Presidente de la República y la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que ese procedimiento se viene repitiendo desde hace años.

“Nuestra relación con el presidente y con el ejecutivo en esto es una relación de colaboración armónica, no de dependencia jerárquica; ese es el diseño constitucional no se trata entonces de un parecer, no se trata de qué piensa la fiscal en este caso o qué piensa la ciudadanía, sino cómo es constitucionalmente nuestra organización institucional. Creo que lo que debemos procurar es por una muy buena relación donde cada cual realice su labor”, dijo la funcionaria.

Igualmente se pronunció sobre temas de coyuntura como la Asamblea Constituyente que promueve el presidente Petro, la posibilidad de una Comisión Internacional de Justicia y una propuesta de Punto Final.

El presidente Gustavo Petro y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Foto:César Carrión / Presidencia Compartir

Manifestó su clara oposición a las dos últimas y coincidió en las advertencias que se han venido haciendo desde sectores como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las consecuencias que podría tener una ley de Punto Final.

Frente a la Constituyente dijo que no se conoce el fondo de las propuestas, pero que en materia de justicia se pueden hacer modificaciones por vía legislativa y que de hecho en la reforma a la justicia que está siendo estudiada con amplios sectores se podrían hacer algunas modificaciones.

Además confirmó varios de los nombres que la acompañarán en los cuatro años que estará en el cargo y anticipó que va a ser cuando termine su gestión.

Camargo fue ternada por el presidente Gustavo Petro de una terna integrada además por las abogadas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez.

En una Sala Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fue elegida con el apoyo de 18 de los 23 magistrados que la integran.