La Nación, o sea todos, bajo demanda / Opinión

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acaba de revelar un juicioso informe que muestra cómo vamos en una materia que a muchos colombianos puede que no les interese, pero que sin duda les afecta: las billonarias demandas que cursan en tribunales del país y del extranjero en contra del Estado.

Después de décadas sin una política de defensa jurídica, en las que demandar a la Nación se convirtió para algunos en un lucrativo negocio, el Gobierno se dio cuenta en el 2011 de que debía tener una entidad que coordinara esfuerzos y recursos para evitar que los procesos por miles y miles de millones se siguieran perdiendo, como se dice en el fútbol, ‘por W’.



(Lea también: El destape de la JEP / Opinión)



Entre 2019 y 2020 se evitaron condenas contra el Estado –es decir, contra todos los colombianos, porque lo que se pierde se paga con nuestros impuestos– por 15,4 billones. Las estadísticas muestran que cuando la Agencia asesora a la entidad demandada o asume el caso se logra una tasa de éxito del 85 %. Y también gracias a esa coordinación, la Nación pasó al ataque en los últimos años: hoy hay 30.454 procesos, por unos 54 billones de pesos, en los que es el Estado el que actúa como demandante.



(Le puede interesar: En medio de polémica, JEP acelera proceso de ‘falsos positivos’)



Esas son las buenas noticias. El informe de la Agencia muestra que en contra de la Nación hay 333.021 demandas judiciales, 73 arbitrajes nacionales y otros 16 internacionales por $ 426 billones. Lo más preocupante es que la cifra no incluye las demandas contra departamentos y municipios, que muchas veces no se defienden bien o no se defienden. Llama también la atención que el segundo departamento con más demandas billonarias que cursan contra la Nación sea Sucre (suman $59,4 billones) y que el Estado esté debiendo $ 11 billones de pesos en condenas a las que además deben sumarse millonarios intereses, porque por cada peso que se paga por esa materia se quedan debiendo 10.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET