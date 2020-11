La mitad de recursos para afrontar la pandemia todavía no se ha usado

Aunque el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) tiene disponibles recursos por 25,5 billones de pesos, solo el 48 por ciento de ese presupuesto, unos 12,1 billones de pesos, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia.

Así, aunque han pasado más de ocho meses desde que se declaró la emergencia por el coronavirus, y pese a que hay necesidades apremiantes en todos los frentes, se ha ejecutado un poco menos de la mitad del dinero disponible. Esas datos hacen parte de un informe elaborado por la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO.



Al revisar el gasto por componentes, el organismo encontró que en la atención a la emergencia sanitaria solo se han usado el 27 por ciento de recursos que hay para esa finalidad. En la protección del empleo y la reactivación económica, lo ejecutado está por el 23 por ciento. Y en la ayuda a la población vulnerable ya se usaron el 49 por ciento de recursos disponibles.

Hasta ahora, la mayoría de recursos invertidos (el 93 por ciento) se han destinado en cuatro políticas. La primera son los giros a programas sociales, en donde se han usado 3,3 billones de pesos. La segunda es la atención en salud territorial y nacional, con $ 1,9 billones.



En tercer lugar está el programa de Ingreso Solidario, en el que se han ejecutado 3,1 billones de pesos. Y en cuarto lugar está el apoyo al pago de nómina, con 3 billones de pesos.

En el ranking de los organismos que más se rajan porque no han usado de forma amplia el dinero que tienen para atender la emergencia, el primer puesto lo ocupa la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que de 20.371 millones disponibles solo ha invertido el 2 por ciento.



Le sigue la Defensa Civil, que ha invertido el 8 por ciento. Después está la Policía Nacional, que de 70.000 millones solo ha usado el 22 por ciento; el Ejército Nacional, con 67.500 millones disponibles y solo el 13 por ciento ejecutados; la Fuerza Aérea, con 67.500 millones de presupuesto y un 21 por ciento usados; y el Ministerio de Defensa, con 69.999 millones y un uso del 23 por ciento.

EL TIEMPO le preguntó al Gobierno por qué en términos generales más de la mitad de recursos del Fondo aún no han sido invertidos. Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, aseguró que lo que no se ha ejecutado se reduce a dos rubros grandes: el primero es el de salud, que se pagará “una vez las EPS cobren lo que gastaron por la emergencia, pues hasta el momento han usado el dinero de la Unidad de Pago por Capitación”, explicó.



El segundo, dijo, es el de programas sociales como el de apoyo al empleo formal, ingreso solidario y giros para familias en acción, jóvenes y el adulto mayor, cuyos pagos ya están comprometidos pero se hacen de forma mensual, por lo cual aún no se ha usado todo el dinero.

Pero Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cree que la baja ejecución de recursos del Fome se debe a que este gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia”.

Según Reyes, la recomendación de organismos internacionales y economistas es que era importante invertir en la recuperación, y subsidiar por ejemplo el 100 por ciento de las nóminas, o dar auxilios a los trabajadores que perdieron su trabajo, “pero este gobierno prefirió ahorrar y refinanciar deuda por razones que no son claras”, señaló.

REDACCIÓN JUSTICIA

