La mayoría de ARL no ha entregado kits de protección a médicos

La Contraloría General afirmó que ha reunido evidencia que le permite concluir que hay graves incumplimientos por parte de la mayoría de ARL del país en la entrega e elementos de protección personal para los empleados de la salud, que por estos días están atendiendo la pandemia de coronavirus.

Estos elementos son necesario ante el riesgo que tienen los médicos y demás funcionarios del sector salud de contagiarse de coronavirus.



Estos kits médicos deberían estar compuestos por elementos como una bata larga, monogafas, polainas, vestido quirúrgico visor y respirador N95. Sin embargo, dice el organismo de control, lo que están entregando "dista de satisfacer los requerimientos".



El organismo aseguró que, si persiste esta situación, trasladará estos casos a la Superitendencia de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General, para que se inicien las investigaciones y procesos sancionatorios.

La Contraloría dic que es preocupante que las ARL hayan tomado la decisión de entregar elementos priorizando a unos pocos departamentos del país, en perjuicio de la mayoría. En todo caso, en los sitios priorizados, tampoco se está cumpliendo los compromisos que adquirieron las ARL con este sector, según lo han denunciado varias IPS como las de Antioquia.



La ARL Bolívar, por ejemplo, a pesar de que informó en días anteriores que estaba cumpliendo con las normas y las entregas, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, realmente no lo está haciendo pues su kit no tiene polainas ni vestidos quirúrgicos.



En los kits que entrega la ARL Positiva faltan la bata manga larga, monogafas, polainas y vestido quirúrgico.



En los que está entregando Sura, faltan polainas y vestido quirúrgico.



En los kits que entrega Seguros Alfa faltan respiradores N95, polainas y vestidos quirúrgicos.



A la ARL Colmena le faltan las polainas, el visor, el vestido quirúrgico, las monogafas, y la bata manga larga.



Y a Seguros la Equidad le faltan los respiradores N95, polainas, vestido quirúrgico, bata manga larga y visor.



A Mapfre, así como a Colpatria, les falta en sus kits las polainas y el vestido quirúrgico.



Y la ARL Aurora, no está entregando los respiradores n95, polainas, vestidos quirúrgicos, batas, visor y monogafas.



Para la Contraloría, todos estos incumplimientos constituyen un desacato a las normas que ha diseñado el Ministerio de Salud, lo que ha llevado a que muchas EPS IPS hayan tenido que asumir gastos que les correspondía a las ARL.



JUSTICIA