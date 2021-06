Los audios que enredan a políticos con disidentes de Farc en Arauca

Integrantes de las disidencias de las Farc que resultaron heridos en los duros enfrentamientos registrados en Venezuela a finales de marzo y que ocasionaron el desplazamiento de más de tres mil personas fueron trasladados a Colombia y atendidos secretamente en un hospital de Saravena, Arauca.



Una enfermera habría ayudado a que los atendieran sin que se reportaran los casos a las autoridades.

Así lo señalaron investigadores que forman parte de un grupo élite de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía y que desde 2019 seguían las pistas de una red de apoyo a las disidencias que hacen presencia en la zona de frontera.



La investigación, que cuenta con interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos, llevó a que un juez de Arauca expidiera 17 órdenes de captura, de las cuales se hicieron efectivas 11 en una operación del CTI con el apoyo del Ejército.



Entre los capturados están el secretario de Desarrollo Agropecuario Sostenible de la Gobernación de Arauca, Alexánder Botía Amaya; los concejales Camilo Espinal (Saravena) y Ruth Pita (Fortul); el gerente del terminal de transportes de Tame, Jhon Alexánder Romero; el contratista Élver Alonso Ramírez, la enfermera Diana Molina y los líderes sociales y campesinos Ánderson Rodríguez, Danilo Huertas, Nini Johana Cardozo y Samuel Acosta.



En cuadernos la red anotaba las compras logísticas para los disidentes. Foto: Fiscalía General de la Nación

Ellos, según la investigación de la Fiscalía, son parte del ala política de la red que maneja desde Venezuela Jorge Eliécer Jiménez, alias Arturo Ruiz, jefe del frente décimo de las disidencias e integrante de lo que la organización llama el nuevo bloque Oriental, que pretende ser el grupo militar más fuerte y el que apoya financieramente a la red criminal. Uno de los integrantes de la cúpula de esa organización es Fabián Guevara, ‘Ferley’, quien permanece en Venezuela y habría celebrado a mediados de mayo su cumpleaños en ese país con varios de los capturados.



Esa organización, dijeron investigadores, se financia especialmente con la extorsión a empresarios y comerciantes de todos los niveles y el cobro del 10 por ciento del valor de los contratos públicos, llevando a Venezuela a los contratistas para imponerles el pago de dineros.



La Fiscalía tiene en su poder el audio de ‘Ferley’, uno de los jefes de la red, el día de la captura de las 11 personas en el operativo. “De lo que los están acusando no es tan grave, es concierto para delinquir, cosas contra el Estado (...), pero lo que me han dicho es que no tienen pruebas concretas contra ellos”, señala el hombre, y luego afirma: “¿Quién los acusa, cómo es la vaina, quién se atreve a acusarlos, quién se va a atrever a salir? ¿Usted cree que alguien se va a atrever a acusarla?”. En el diálogo con una mujer dijo que había marchas por las capturas y señaló: “Esa gente mueve mucho pueblo (...).



En otro audio, ‘Ferley’ habla con ‘Chucula’, jefe militar del grupo, y le dice: “Ya voy para allá que nos encarcelaron un poco de gente, allá le comento”.



En otra grabación se escucha a Diana Molina, quien, según los investigadores, menciona a ‘Walter’, uno de los integrantes del ala militar del frente décimo de las disidencias.



“Hola, ¿ya estás en la reunión?”, pregunta la mujer, y su interlocutor responde: “¿Como que no van a venir”. A lo que ella señala: “No, ahí me está escribiendo Walter, ¿usted habló con Walter?”.



Sobre Alexánder Botía Amaya, el funcionario de la gobernación capturado, la Fiscalía tiene una grabación en la que se señala que fue “delegado como secretario político del partido clandestino bajo la orden de ‘Arturo Ruiz’ ”, uno de los jefes de las disidencias en Venezuela.



“Dígamele a Botía que no se le vaya a olvidar pagarme los tres milloncitos de pesos que le presté para pagar líderes cuando se lanzó a la Asamblea”, se le escucha en otro audio a uno de los señalados integrantes de las disidencias.

En otra grabación se escucha a un hombre señalando que a finales de 2018 fueron convocados entre 60 y 90 líderes a Venezuela “por el Gobierno venezolano y el décimo frente para conformar la estructura regional” de apoyo a las disidencias.



En otra grabación hablan ‘Ferley’ y un integrante de la parte armada que pide buscar a la persona encargada del tratamiento de los heridos en Colombia, que sería Diana: “Yo le voy a mandar un número, a una muchacha, porque la otra muchacha que estaba encargada está presa, la agarraron presa”.



En un audio, Nini Johana Cardozo, reconocida líder social que fue capturada, habla de una persona a la que señalan como Facundo y se mencionan supuestos incumplimientos.



Según la Fiscalía, algunos de los capturados tenían medidas de protección de la UNP.



