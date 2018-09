La impunidad que ronda la falsa desmovilización de bloque de las Farc

Hugo Alberto Rojas Reyes, un narcotraficante que ya pagó cárcel en Estados Unidos y que es señalado como el principal financiador de la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc, no ha respondido judicialmente por esos hechos.

El narcotraficante, según las investigaciones de la Fiscalía, fue quien aportó el dinero para que un grupo de personas, entre ellos varios habitantes de calle, se presentaran en Alvarado (Tolima) en marzo de 2006 como si fueran supuestos integrantes de la guerrilla de las Farc.



Testigos señalan que en diciembre de 2005 habría entregado entre cinco y seis millones de pesos para financiar la falsa desmovilización de las 66 personas que se presentaron como supuestos integrantes de la guerrilla..



Rojas Yepes buscaba colarse en la desmovilización y evitar su extradición a los Estados Unidos, sin embargo terminó siendo extraditado a finales de 2006. Fuentes de la Fiscalía señalaron que el narcotraficante ya pagó su pena en los Estados Unidos y que regresó al país.



En Estados Unidos era buscado por solicitud de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por dos cargos “de concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito”.



“La falsa desmovilización sí existe y nació en el Paz B de alta seguridad de la Picota, nació de manos de un señor que está en extradición que se llama Hugo Rojas Yepes, el señor Orlando Marroquín Blanco, un señor que le dicen alias Condorito, no le sé el nombre, está desmovilizado y está en Chiquinquirá, y el señor Raúl Agudelo Medina, alias Olivo, de esto pueden dar versión otros internos porque a mí me ofrecieron plata para comprar armamento y surtirlo para desmovilizar un grupo”, señaló a la Fiscalía el testigo José Gregorio Díaz, alias el cirujano o Macgiver.



Por la falsa desmovilización fue llamado a responder el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien se encuentra en el exterior. También fueron citados a imputación de cargos los uniformados Hugo Hernán Castellanos Jiménez, Jaime Joaquín Ariza Girón y los civiles Felipe Alejandro Salazar Pacheco alias Biófilo y sus familiares Miguel Alcides Pacheco Ramos, Flor Inés Pacheco Ramos, José Alfredo Pacheco Ramos y Raúl Agudelo Medina alias Olivo Saldaña.



Ese proceso apenas va en etapa preparatoria y solo se reiniciará hasta el próximo mes. Otro de los llevados a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, el general en retiro Leilo Fadul Suárez Tocarruncho, fue absuelto de los cargos en octubre de 2016.



Sumado a que el proceso no avanza, ahora se conoció que el abogado de los hermanos Pacheco Ramos, renunció a su defensa porque básicamente perdió el contacto con ellos hace meses y no sabe nada de su paradero.



El abogado le dijo a EL TIEMPO que ellos pidieron que sus casos pasaran a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que luego perdió su rastro, por lo que “no tenía sentido seguir representando a alguien con quien no se tiene ninguna comunicación. Esa defensa es imposible”.



Justicia@eltiempo.com