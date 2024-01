¿Quién es el narco que se tragó unas cuchillas para evitar su extradición a Perú?

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), anunció ayer la extradición de dos hombres que estaban solicitados en Perú por los delitos de feminicidio y narcotráfico.



Ambos señalados fueron llevados desde Bogotá hasta Leticia (Amazonas), donde las autoridades peruanas los recibieron.

Sergio Tarache Parra, señalado feminicida extraditado a Perú. Foto: Cortesía

Uno de los señalados es Sergio Tarache Parra, quien estaba solicitado por las autoridades en Lima señalado de haberle ocasionado la muerte a una mujer a quien prendió en candela y como consecuencia de las quemaduras de segundo y tercer grado, falleció. Este caso se registró en marzo de 2023.



Pero el otro hombre que fue subido a un avión justo al señalado feminicida pasó desapercibido. Se trata del ciudadano colombiano Javier Orley Flórez Castro, quien es acusado en el vecino país de favorecer el consumo de sustancias ilícitas de drogas tóxicas, además de coordinar con otras tres personas el transporte y distribución de más de 29 kilogramos de clorhidrato de cocaína para su comercialización, desde Perú hacia Chile.



“Es solicitado por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Delitos de Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, para cumplir una pena por delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas agravado en agravio del Estado Peruano”, señalaron las autoridades.

Este diario estableció que Flórez Castro fue capturado a inicios de 2023 en Colombia y era buscado desde hace aproximadamente 4 años para que terminara de cumplir una pena proferida mediante sentencia condenatoria del 22 de mayo de 2014, por los delitos contra la salud pública y "tráfico ilícito de drogas agravado en agravio del Estado Peruano".



La extradición de este hombre, de 45 años, había sido avalada por las autoridades colombianas desde mayo de 2023, y todo estaba listo para que en diciembre pasado fuera extraditado a Perú.



De hecho, las autoridades peruanas habían autorizado el traslado de una comisión que se lo llevaría a ese país. Sin embargo, Flórez Castro al enterarse de su envío dilató el proceso.



Fuentes le dijeron a EL TIEMPO que este hombre, al ser comunicado de la extradición, “agarró una máquina de afeitar de plástico, las desbarató, le sacó las cuchillas y se las comió. Eso frenó, por unos días, su extradición, debido a que tuvo que ser hospitalizado”.

Coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (e). Foto: Cortesía

En un expediente conocido por este diario, se señala que Flórez Castro que 28 de noviembre de 2013, la Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, imputó a este hombre “de haber promovido y favorecido el consumo de sustancias ilícitas mediante actos de tráfico de drogas tóxicas”.



Pero no fue sino hasta el 22 de mayo de 2014, que la justicia peruana emitió sentencia condenatoria en su contra de Flórez y se le impuso ocho años de pena privativa de libertad.



No obstante, la sentencia fue apelada, y el 28 de mayo de 2015, se ordenó la excarcelación del señalado, pero tres años más tarde, la Corte Suprema de ese país emitió otro fallo de nulidad de la pena impuesta, la reformó y dio paso a otra pena de 15 años años.



Desde ese momento, "se ofició su inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional a fin de que cumpla su condena".



El coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director (e) de Investigación Criminal e Interpol, señaló que Tanto Flórez como Tarache Parra fueron trasladados bajo los debidos protocolos de seguridad en un avión del Servicio Aéreo de la Policía Nacional de Colombia, hasta el Aeropuerto Internacional General Alfredo Vásquez Cobo, del municipio de Leticia - Amazonas, para ser entregados a una comisión de funcionarios de Interpol de Perú.

