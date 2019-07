La historia oculta del chileno alias Daniel, la sombra de Santrich

Una camioneta que salió desde la vereda de Bellavista hacia el espacio territorial de las Farc en Tierra Grata (Cesar), la madrugada del 30 de junio, condujo a los servicios de inteligencia hasta quien habría ayudado a ‘Jesús Santrich’ a evadirse, a pesar de la indagatoria que el exjefe de las Farc tiene hoy en la Corte Suprema por el caso de narcotráfico.



EL TIEMPO estableció que el vehículo llegó sobre la 1:50 de la mañana a la zona en donde estaba el exjefe guerrillero y que su arribo lo habría coordinado Juan Bautista Hernández Aro, alias Daniel.

El sujeto, de 59 años y nacionalidad chilena, también fue quien lo acompañó hasta su dormitorio la noche del 29 de junio, sobre las 11 de la noche, y desde ese momento ninguno de los dos volvió a aparecer.

Ya está probado que ‘Daniel’ tiene residencia en Venezuela y que su último ingreso legal a Colombia fue en noviembre, desde Táchira. Además, ya se verificaron los listados de desmovilizados de las Farc y en ninguno de ellos aparece el chileno.



La cercanía entre ‘Daniel’ y Santrich quedó en evidencia en fotos tomadas por reporteros de este diario en torno a eventos claves, como la frustrada liberación del exjefe de las Farc, en mayo, luego de que la JEP lo cobijó con el beneficio de no extradición tras una solicitud de Washington.



En efecto, en decenas de fotos se le ve a la salida de La Picota, en manifestaciones a favor de Santrich y acompañando a personas cercanas al ex Farc.



Y si bien ‘Daniel’ no tiene antecedentes en Colombia, se verifica si es la misma persona condenada por narcotráfico en Panamá, con los mismos nombres y nacionalidad.



Y, aunque la defensa de Santrich ha dicho que el equipo jurídico sí se presentará hoy a la Corte, la expectativa se mantiene en torno a si el exjefe guerrillero también llegará.

¿Qué pasará con Santrich?

De no hacerlo, debería presentar una excusa ante el magistrado Francisco Farfán, quien lleva su caso, para determinar si se reprograma la diligencia con justa causa.

Si esto no pasara, la Corte puede ordenar su captura para que sea conducido a la cita, y quedaría en calidad de prófugo. Y si no se presenta ante la JEP, donde lo esperan el 29 de julio para que responda por el expediente de secuestro, podría enfrentar un incidente de desacato y perder los beneficios del proceso de paz.



Entre tanto, el director de la Unidad de Protección, Pablo González, confirmó que hay una investigación interna para saber cómo el esquema de seguridad asignado a Santrich le perdió el rastro. Ese 30 de junio –entre la 1 y las 5:30 de la mañana–, cuatro integrantes de ese esquema (ex-Farc) no se presentaron a su turno de guardia, y en ese lapso llegó la camioneta en la que el chileno y Santrich habrían salido posiblemente hacia Venezuela.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa