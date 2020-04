Incertidumbre: el relato de una madre sobre los hechos en La Modelo

Han pasado 11 días desde que a una de las madres de los internos de la cárcel en La Modelo de Bogotá, le informaron que su hijo estaba herido por lo sucedido el 21 de marzo en las horas de la noche.

Ese día hubo amotinamientos en por lo menos 13 centros penitenciarios del país de presos que protestaban por la falta de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en las prisiones. Los hechos más graves se dieron en la cárcel La Modelo, donde 23 personas detenidas murieron y 80 más resultaron heridas en hechos que aún están por esclarecer.



“La verdad, yo me enteré por las noticias de lo que había pasado. Al día siguiente me llamaron como a las 5 de la tarde para decirme que él estaba en el hospital San José pero que ya iba ser trasladado a la cárcel porque ya estaba fuera de peligro”, afirmó.



Ese es el testimonio de la madre de uno de los internos, que prefirió no dar su nombre, y quien cuenta que para el 2 de abril, 11 días después de que recibió esa noticia, sólo ha podido comunicarse un minuto con él.



Cuenta que preguntó si podía ir a llevarle algunos implementos “porque se supone que él está sin nada. Ese fue el único minuto me regalaron para hablar con él y pudo decirme que necesitaba cosas de aseo y ropa porque estaba con una bata que le habían dado en el hospital”.

Me dicen que él se encuentra bien pero realmente no sé si eso es así o no FACEBOOK

TWITTER

Aunque escuchar la voz de su hijo por un momento pudo darle tranquilidad, la incertidumbre se ha mantenido por todos estos días ya que no ha vuelto a tener noticias suyas.



Por eso, a pesar del tiempo que ha pasado, hoy no sabe realmente qué fue lo que pasó porque, según lo poco que pudo decirle su hijo en la única llamada que han tenido, a él “le dieron un tiro pero estaba en la celda”.



Con el fin de buscar un poco de claridad sobre los hechos, ha intentado recaudar más información por medio del Inpec. Los agentes le han dicho que su hijo está en aislamiento porque estuvo en un hospital.



“Me dicen que él se encuentra bien pero realmente no sé si eso es así o no”, explicó. También afirma que preguntó si podía llevarle ropa y elementos de aseo, pero del Inpec se negaron reiterándole que ahorita no están recibiendo nada ya que él está en aislamiento.

(Le puede interesar: Corte pide información de medidas tomadas para deshacinar las cárceles.)

En la búsqueda de información y de soluciones para poder ayudar a su hijo detenido, la mujer ha sido apoyada por uno de los abogados que está ejerciendo labores de intermediación entre los familiares de los presos y las instituciones del Estado, debido a que no han tenido noticias de avances en la investigación de los hechos sucedidos en La Modelo ese 21 de marzo.



“Todo quedó callado, nadie sabe nada. Las madres que perdieron a sus hijos no saben nada y el Estado no responde".

Todo quedó callado, nadie sabe nada. Las madres que perdieron a sus hijos no saben nada y el Estado no responde FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: "Al abogado le pedí el favor que me averiguara qué podemos hacer para hablar con mi hijo, al menos 5 minutos. Quiero saber cómo está, quiero saber lo que pasó. Le he pedido que, si es posible, nos envíen un reporte escrito de lo que realmente pasó, ya sea por parte del Inpec, la cárcel, o las personas que estén a cargo".

Familiares a las afueras de la cárcel La Modelo mientras esperaban información de sus familiares. Foto: EFE

A su abogado también le ha pedido pistas de los pasos a seguir: “Una cosa es que estén allá encerrados privados de su libertad y otra cosa es que todo lo que pasó lo dejen así, en el olvido, y no digan nada, todo quede callado, y le entreguen a uno sus hijos vueltos nada o en un ataúd. Eso es injusto… ¿no cree?”.



Con voz serena dice que espera que todo salga bien, que su incertidumbre pueda encontrar salida. Anhela poder comunicarse con su hijo para encontrar respuestas sobre los interrogantes que, como ella, todos los familiares tienen sobre lo que pasó esa dolorsa noche.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com