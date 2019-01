La historia de la bandera del M-19 en la protesta contra el Fiscal

Néstor García Buitrago tiene 65 años, fue guerrillero del M-19 y estuvo preso en el gobierno de Julio césar Turbay Ayala. Fue uno de los que firmó los acuerdos de paz de ese movimiento subversivo e incluso logró una curul como representante a la Cámara entre 1991 y 1994.



Sin embargo, este viernes se convirtió en uno de los protagonistas de la marcha realizada en varias ciudades del país para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, por cuenta de una imagen que inundó las redes sociales donde se veía una bandera del M-19.

Aunque ese grupo guerrillero se desmovilizó hace 28 años y se convirtió en un movimiento con participación política, -de hecho algunos de sus miembros como Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Verde, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, o Everth Bustamante, del Centro Democrático-, sectores de la población siguen teniendo el recuerdo sombrío de esa organización insurgente.



Por eso, las opiniones en redes han sido bastante divididas sobre la pertinencia o no de la presencia de esta bandera en la protesta.



“Yo creo que la llevan porque ejercen su ciudadanía desde esa historia, que al final es la suya. Si fuera por mí no llevaría bandera de partido o movimiento alguno, que existió o que existe. La indignación ciudadana no debe tener color partidista, pero ellos la llevan y la ondean con orgullo, el orgullo de haber hecho la paz y de haber cumplido”, explica Néstor Daniel García Colorado, hijo de Néstor García Buitrago y fundador del Partido Verde.

García Colorado cuenta que él mismo se sorprendió al encontrarse con su padre en la protesta, pero que ambos coinciden en la indignación por las actuaciones del fiscal Martínez.



Colectivos ciudadanos y activistas como María Fernanda Carrascal, Catherine Juvinao y acompañados por los senadores de izquierda Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, así como los periodistas Daniel Samper Ospina y el caricaturista Vladdo convocaron el plantón para protestas porque, según ellos, las actuaciones de Martínez frente a la fiscalía “no garantiza la transparencia en las investigaciones del caso Odebrecht”.



Tras hacerse viral la foto con la bandera del M-19, algunos cuestionaron las motivaciones de quienes asistieron al plantón.

Desconcertante: Queman la bandera de la fiscalía pero izan la del grupo terrorista del M-19! Inaudito, esto es apología al terrorismo! — William Mantilla (@williamhhhh) 12 de enero de 2019

Desconcertante: Queman la bandera de la fiscalía pero izan la del grupo terrorista del M-19! Inaudito, esto es apología al terrorismo!

— William Mantilla (@williamhhhh) 12 de enero de 2019





Un plantón contra el fiscal orquestado por colectivos del M19 y las FARC lo que confirma es que la Fiscalía está haciendo muy bien su trabajo. Sigan desenmascarando éstos delincuentes. pic.twitter.com/f3lWkp3H5z

— wpuke (@wpuke1966) 12 de enero de 2019

Un plantón contra el fiscal orquestado por colectivos del M19 y las FARC lo que confirma es que la Fiscalía está haciendo muy bien su trabajo. Sigan desenmascarando éstos delincuentes. pic.twitter.com/f3lWkp3H5z — wpuke (@wpuke1966) 12 de enero de 2019



Otros, por el contrario, exaltaron que el M-149 había sido el único movimiento que, hasta ahora, ha respetado un acuerdo de paz.



El M-19 de desmovilizó y formó un partido político que dio origen a otros, en este momento hay ex militantes en el Centro Democrático, Partido verde y Colombia Humana, no se preocupe que eso no significa nada

— Julio César Cadavid (@Jusarca) 12 de enero de 2019

El M-19 de desmovilizó y formó un partido político que dio origen a otros, en este momento hay ex militantes en el Centro Democrático, Partido verde y Colombia Humana, no se preocupe que eso no significa nada — Julio César Cadavid (@Jusarca) 12 de enero de 2019 }



García Colorado afirma que no es la primera vez que su padre usa esta bandera y que el grupo de personas de su edad ondea la bandera en manifestaciones ciudadanas que se realizan en el país.



García Colorado, quien fue secretario general del Partido Verde por 9 años, fue quien publicó la foto diciendo que era su padre el dueño de la bandera.



ELTIEMPO.COM