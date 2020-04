Recuerdos de un excombatiente en la Guerra de Corea: 67 años después

Desde hace años Corea del Sur ha donado a Colombia equipo para la Armada, ha apoyado plantas de reciclaje en el país y ahora entregará equipo médico y apoyo para la atención del Coronavirus.



Esas ayudas constantes están relacionadas con hechos que se remontan al fin de la segunda guerra mundial cuando un grupo de colombianos viajó a ese país para respaldar a Cores del Sur en épocas de invasión. Esta es la historia de uno de esos hombres.



Era 1950, Guillermo Rodríguez a sus 20 años era subteniente en el Batallón Guardia Presidencial, apenas había pasado año y medio desde que había egresado de la Escuela Militar cuando llegó una circular en la que indicaban que el Comando del Ejército solicitaba voluntarios para conformar lo que se conoció como “El Batallón Colombia”.

“Cuando terminó la segunda guerra mundial en 1945, Corea quedó dividida en Corea del Sur y Corea del Norte, separadas por el paralelo 38. Fue una decisión impuesta por Estados Unidos, China y Rusia. La forma de gobierno cambió y Corea del Norte quedó con un criterio comunista y Corea del Sur ya estaba con un criterio democrático”, cuenta Rodríguez.



La madrugada del 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur y afectó en país enormemente, cuenta Rodríguez: “la gente tuvo que atravesar por condiciones muy duras, había mucha hambre y pueblos completamente destruidos, acabados…”.



Cuando esto pasó, la Organización de Naciones Unidas (ONU), que llevaba apenas 5 años de haberse conformado, realizó una convocatoria a todos los países miembros para que apoyaran a Corea del Sur para defender su soberanía.



Aquellas tropas que voluntariamente participaran estarían organizadas y dirigidas por el ejército norteamericano, y así fue.

El Batallón Colombia

Por medio del Decreto 3927 de noviembre de 1950, cuenta Rodríguez, como si hubiera sido ayer, Colombia ofreció una fragata de la Armada y un batallón de infantería, a éste último perteneció él.



“El Batallón Colombia” empezó entrenamientos en enero de 1951. Según el excombatiente, el primer grupo conformado por 1.053 hombres salió en mayo de 1951 desde Buenaventura y llegó a Corea el 16 de junio del mismo año. Los colombianos llegaron al Puerto de Busan, en el sureste de Corea donde los esperan para ser recibido el presidente de Corea.



De todos los países latinoamericanos, Colombia fue el único en ofrecer tropas e históricamente esto siempre quedó marcado en la mente de los coreanos que aún hoy agradecen el apoyo de nuestros soldados.



Para ese entonces, en 1950, el apoyo lo necesitó Corea del Sur, fueron 17 países los que decidieron apoyar en la lucha con soldados, según Rodríguez, porque, muchos otros países enviaron unidades de sanidad.



Con una claridad mental envidiable, el excombatiente recuerda que el batallón de 4.253 hombres de nuestro país fue agregado al regimiento 21 de la división 24 repartido así: 151 oficiales, 818 suboficiales y 3.284 soldados.



El batallón llegó por relevos, él estuvo en el segundo, acompañado por 6 oficiales y 90 soldados, todos con un mismo propósito: dejar en alto el nombre de Colombia.



“Yo me fui porque quería saber qué era una guerra, en un país totalmente diferente, me motivaba representar al Ejército colombiano y por otra parte estábamos en desacuerdo con lo que estaba pasando en Corea y quisimos defenderlos, era una aventura…”, aseguró Rodríguez.

Guillermo Rodríguez, coronel retirado, durante la Guerra de Corea. Foto: Cortesía: Guillermo Rodríguez

A sus cortos 20 años no tenía obligaciones que atender, era soltero, llevaba cinco años y medio en la vida militar: 4 en la escuela y un año y medio en el Batallón Guardia Presidencia. Dice que lógicamente para muchas familias fue muy duro porque algunos ya tenían hijos, pero para él, se trataba de una decisión propia porque además él era quien mandaba en la casa, cuenta entre risas.



Una vez el batallón llegó a la guerra, no hubo tiempo para acomodarse, quienes estaban en reserva, detrás de la línea de combate, explica Rodríguez, se quedaban en carpas para 40 personas.



“La reserva no era un lugar de descanso, además de rotar en turnos de guardia, que también era una labor peligrosa, debíamos continuar entrenando”, indicó.



Por otro lado, quienes estaban en la línea de combate vivían en constante situación de ofensiva, el fuego cruzado era continuo. Los colombianos participaron en tres operaciones.



La primera de ellas fue la Operación Nómada que estuvo a cargo del ejército norteamericano y el propósito era recuperar el control de Kumsong, una ciudad al norte del país. Con mucho orgullo, Rodríguez recuerda que “los norteamericanos dijeron que nunca habían visto un ejército tan valiente como el Batallón Colombia”.

Tumbas de colombianos en el cementerio de Pusán, 1953. Foto: Cortesía: Guillermo Rodríguez

La segunda operación en la que se destacó el batallón y fue muy felicitado, fue la Operación Climber, hubo una tercera, Operación Bárbula o Cerro 180, en la que la compañía tuvo un 70% de bajas en el ataque, sin embargo, la compañía colombiana no se echó para atrás y participó en una cuarta.



El 23 de marzo de 1953, en la Operación Old Baldy, en unas condiciones climáticas poco favorables, el Batallón Colombia tuvo una gran cantidad de bajas: 95 muertos, 87 heridos y 28 prisioneros y, según Rodríguez, se calcula que murieron unos 700 chinos.



“El clima fue una de las cosas más graves. Fue muy duro el invierno: el frío y la nieve. Combatir en esas condiciones fue muy duro. Además, el verano también es fuerte, porque es muy húmedo y caliente, lo que conlleva a que haya muchos zancudos en la selva”, aseguró.



A pesar de las bajas y el luto que acompaña a todas las guerras, Rodríguez está seguro de que dejaron el nombre de Colombia en alto.



“Allá no éramos ni blancos ni negros, éramos todos iguales, éramos soldados… nosotros en representación del estado colombiano conformamos una unidad muy especial con el propósito de luchar por nuestra patria”.

Al final del armisticio el 27 de julio de 1953, aunque la guerra no había acabado, hubo cese de hostilidades. El Batallón Colombia estuvo 3 años en Corea y volvió con 213 hombres menos, 450 heridos y 2 desaparecidos.



“Seguramente murieron porque entre el fuego cruzado, la gente quedaba sepultada y luego era una tarea muy difícil encontrar los cuerpos”, aseguró Rodríguez.



“Yo he sido muy de buenas en la vida”, dice. Él volvió en agosto de 1953 sin ninguna herida y con el corazón lleno de orgullo.



“El soldado colombiano es cumplidor, echado para adelante y no escatima esfuerzos. El personal fue condecorado con estrella de plata y estrella de bronce”.

Corea y Colombia: una relación que marcó la historia para siempre

Guillermo Rodríguez reconoce que Corea del Sur ha cambiado mucho en los últimos 70 años por su persistencia y dedicación y resaltó que, aun cuando ese país no cuenta con tantos productos naturales, ha logrado ser potencia en muchos otros campos, como la tecnología y la industria.



Además, sobre la ayuda que espera Colombia para combatir la pandemia del coronavirus, dijo que los coreanos siempre nos han tenido en cuenta: “ellos se alegraron mucho cuando firmaron el TLC en el 2012 con Colombia”, explicó.



Y agregó: “Siempre han estado muy pendientes de nosotros, colaborándonos, precisamente, hace unos 10 días nos llamaron y nos preguntaron cómo nos encontrábamos los oficiales veteranos de guerra. Por ejemplo, en la ceremonia del día de Corea, con el Ministro de la Guerra, siempre nos invitan a los veteranos”.



Por fortuna, Guillermo Rodríguez ha tenido la oportunidad de regresar a Corea, cuenta que han tenido celebraciones e inauguraciones. En junio de 2013 asistió a la conmemoración del sexagésimo aniversario de la firma de armisticio y, según él, estuvo muy bien atendido.

Respecto a la posibilidad de haber vuelto a una guerra, manifiesta que hubiera dependido del propósito, sin embargo, cuando volvió, se quedó defendiendo a su país.



“Me quedé defendiendo al país en su interior. Estuve en muchos territorios del país defendiendo a nuestros conciudadanos, sin importar la política, edad, raza, ni género. Me siento muy contento y orgulloso de mi carrera, de haber estado 30 años al servicio del Ejército, es un orgullo muy grande. Para mí es muy honorífico haber conocido Colombia, haber compartido con la gente, con el pueblo, haber vivido y darse cuenta de las situaciones”, concluyó.



A Guillermo Rodríguez y a todos quienes vivieron en carne propia la guerra, el país les debe un eterno agradecimiento, sobre todo en esta época de crisis porque, con toda certeza y como lo afirmó Rodríguez: dejaron el nombre de Colombia en alto, tanto así que casi 70 años después, el país oriental, a modo de retribución, se une en esta lucha contra una pandemia que no discrimina nacionalidad.

