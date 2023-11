La alerta de la Contraloría por $12.088 millones para cumplir fallo sobre niños wayú

Cinco años después de que la Corte Constitucional declaró que hay una masiva vulneración de los derechos de la niñez wayú en La Guajira, al declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la Contraloría General señaló que una auditoría al cumplimiento de esa sentencia arrojó 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, y 72 hallazgos de carácter disciplinario.



Así lo anunció este martes, desde Riohacha (La Guajira) el vicecontralor con funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, quien añadió que se solicitó abrir una indagación preliminar por 99.000 millones de pesos que “están en riesgo”, señaló la entidad, por la ejecución del Ministerio del Interior de tres contratos que suscribió.



De acuerdo con el órgano de control, que le hizo seguimiento a las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, se verificó el impacto de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal, que invirtieron recursos cercanos a los 2.1 billones de pesos entre 2019 y 2022.



Pese a esa inversión, la Contraloría evidenció que no hay una destinación de recursos específicos para atender lo solicitado en la sentencia de la Corte y además falta articulación entre las entidades involucradas y las mismas comunidades indígenas.



En cuanto a la falta de destinación específica, el órgano de control detalló que las acciones de cumplimiento de la sentencia que reportaron las 42 entidades en realidad eran cosas que tenían que ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales.



“Desde la Contraloría hemos concluido que hay un tercer hecho grave y es la falta de articulación de las entidades para entender que esos planes sectoriales deben articularse”, señaló el vicecontralor Zuluaga, quien añadió frente a los hallazgos disciplinarios que estos fueron trasladados a la Procuraduría pues “muchos funcionarios de estas 42 entidades que debían atender (las órdenes de la sentencia) desconocieron lo que debían hacer, por eso hablamos de la importancia de esos hallazgos disciplinarios”.



La auditoría la adelantaron de manera conjunta nueve contralorías delegadas sectoriales, dos contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la Contraloría en La Guajira.

Falta de articulación

Sobre la poca articulación se informó que la misma se evidenció, por ejemplo, en la atención a los niños wayú, pues diversas entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente. A raíz de esto, hay resultados como que de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud entre 2019 y 2022, 95 hacían parte de los programas del ICBF y pese a esto no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.



“Cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el seguimiento necesario”, sostuvo la Contraloría.



Sobre esto también se indicó que se incrementó el número de casos por desnutrición, con corte a 31 de diciembre de 2022, en la población indígena menor de 5 años en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y Manaure (151).



Frente a la componente seguridad alimentaria, la Contraloría detectó 10 hallazgos administrativos, seis con presunta incidencia disciplinaria y dos con alcance fiscal por $68.221.080.



Por ejemplo, se encontró que no se cumplió la normatividad vigente para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y hubo deficiente seguimiento y control a los procesos contractuales para garantizar el cumplimiento del contrato, por lo cual se incumplieran los lineamientos establecidos en el programa y se afectó la calidad de mismo.



Por esos y otros hechos, la Contraloría Delegada de Educación presentó 15 hallazgos, tres de ellos con connotación fiscal, al departamento de La Guajira y al municipio de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este personal; también se determinó hallazgo administrativo al Ministerio de Educación Nacional por la falta de lineamientos.

De otro lado, sobre salud, la Contraloría detectó 18 hallazgos administrativos, 17 con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297. Esos hallazgos se relacionaron con el incumplimiento del principio de planeación y transparencia en la contratación pública, debilidades en la etapa precontractual y falta de mecanismos de control interno y de supervisión, falta de seguimiento y control por parte del ente territorial; y falta de planeación, mecanismos de control y falta de gestión por parte de los entes territoriales para contratar de manera oportuna el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) de la respectiva vigencia.



Sobre la vivienda, se determinó la existencia de deficiencias administrativas y de planeación en la gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. así como retrasos injustificados para dar inicio a los contratos de obras para construcción e implementación de proyectos de abastecimiento de agua potable.



Es por esto que en el sector vivienda se determinaron 6 hallazgos, de los cuales 5 tienen incidencia disciplinaria y 5 tienen carácter fiscal por $9.399.381.292, los últimos relacionados con el Convenio Interadministrativo No. 003 de 2020 para el suministro de agua potable en el municipio de Manaure.

La alerta por los contratos del Mininterior

El órgano de control ordenó estableció en el Ministerio del Interior 8 hallazgos administrativos, tres de ellos de carácter disciplinario, por los cuales se abrió una indagación preliminar porque estarían en riesgo 99.0000 millones de pesos, aproximadamente, por la ejecución de tres contratos.



El primero, por un contrato para la consulta del Plan de Acción de la Sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, vigencia 2019. Según el órgano de control, “se establecieron diferencias entre los valores contemplados en la factura No.19278 y los precios techo de referencia del contrato, específicamente en el ítem ‘Alquiler de salón’ “.



El segundo contrato era para la compra de tiquetes para apoyar la movilización de la comisión de asesores de la asociación en el marco de la consulta previa y pre-consulta con las autoridades wayú en el cumplimiento de la sentencia. En este punto la Contraloría, afirma que “en el reconocimiento de la legalización de los tiquetes aéreos no se allegaron los documentos completos para el mismo (...) y en la inspección a las facturas se encontraron soporte de pago por reembolsos, en las que solo se aportaron las planillas con firmas de varias personas, sin adjuntar la correspondiente fotocopia de la cédula de cada uno y el comprobante de pago, requisito indispensable para que este se efectuara”.



Finalmente, se cuestiona la inversión en un contrato para reuniones entre la Consejería de Regiones y delegados wayú porque se observaron “ítems que no se encuentran contemplados en el ‘tarifario’ “.





