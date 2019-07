La foto de Nicolás Petro con el condenado Alejandro Lyons

“Es una foto vieja y casual, de finales de 2010, cuando aún no se sabía que Alejandro Lyons iba a ser candidato a la Gobernación y tampoco se sabía en qué iba a terminar. Nunca hemos sido amigos”.



Así le respondió a EL TIEMPO Nicolás Petro, el hijo del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, cuando le preguntó por una imagen en la que se le ve posando junto al corrupto y condenado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.



De hecho, aseguró que solo lo alcanzó a ver tres veces personalmente, incluyendo el día de esa foto, la cual se registró en un restaurante campestre ubicado en la vía entre Montería y Ciénaga de Oro (Córdoba).



“Él es amigo de unos familiares míos por parte materna, pero no es amigo mío. Además, en el momento de esa foto, que es muy casual, era imposible saber que iba a ganar la gobernación porque ni siquiera, repito, era candidato”, precisó Petro.



El hijo del líder de la llamada Colombia Humana aseguró que, incluso, esa misma foto se dio a conocer durante la campaña de 2011 y que, a su juicio, la vuelven a poner en la palestra pública justo ahora que analiza si será candidato en los comicios de octubre próximo.



En efecto, el propio Nicolás Petro le confirmó a este diario que evalúa si están dadas las condiciones para explorar una eventual candidatura a la Asamblea del Atlántico o, incluso, a la Gobernación de este departamento. Sin embargo, fue enfático en que la decisión final aún no se ha tomado.



Por ahora, su padre, el senador Gustavo Petro –uno de los más duros críticos a la relación entre política y sectores corruptos, como pasó con el condenado Lyons–, no se ha pronunciado sobre esta imagen.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET