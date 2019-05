¿La Fiscalía debe acatar orden de la JEP de liberar a Santrich?

El exfiscal Guillermo Mendoza Diago afirmó que la Fiscalía sí debe acatar la orden de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y dejar libre al exjefe de las Farc Jesús Santrich.

El exjefe del ente acusador dijo que “no tiene sentido mantener la captura” si no va a proceder el trámite de la extradición.



Añadió que esto no implica que la Fiscalía tenga que renunciar a la posibilidad de investigar al exguerrillero por los hechos por los cuales era pedido en extradición.

“La Fiscalía, ante evidencias serias, debe investigar y esto no le viola ningún derecho a Santrich. La Fiscalía no pierde la competencia para investigarlo por hechos cometidos después de su desmovilización”, dijo Mendoza Diago.



El exfiscal Mario Iguarán coincidió en que el único que puede ordenar la libertad de Santrich es el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira.



Y añadió que si en Colombia existe otro radicado por esos hechos o por otros que no estén relacionados con el conflicto podría frenarse su captura y avanzar en esas investigaciones en el país.



El exprocurador general Jaime Bernal Cuellar añadió que efectivamente la captura que se hizo de Santrich por parte de la Fiscalía fue con fines de extradición y no por un proceso en Colombia.



"Al desaparecer esa finalidad de que no lo pueden extraditar tienen que darle la libertad inmediatamente, porque sino sería una actuación contra la Ley, lo que daría paso a recursos judiciales como Hábeas Corpus. La libertad es inmediata así la Procuraduría apele, pero mientras eso sucede Santrich puede quedar en libertad apenas lo notifiquen", dijo Bernal Cuellar.



Igualmente el abogado penalista Francisco Bernate dijo que se debe proceder a la liberación inmediata a Santrich. "La legislación establece que una vez se ha concedido la libertad de una persona, la misma debe materializarse dentro de las 36 horas siguientes", dijo.



JUSTICIA