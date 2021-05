La extravagante vida del hoy capturado exgobernador Pablo Ardila

La investigación inició en el 2019 con una denuncia por trata de personas con fines de explotación laboral que interpuso una empleada doméstica que habría trabajado para Pablo Ardila Sierra, un excongresista y exgobernador de Cundinamarca tristemente célebre tanto por su hermetismo como por sus excentricidades.



Las investigaciones de las autoridades españolas, en donde se radicó Ardila, pasaron por los movimientos de cuentas bancarias que no coincidían con su ostentosa vida de lujos y carros de alta gama.



Hoy, Ardila enfrenta serias acusaciones que suman, además, los cargos de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra hacienda pública, delitos contra el medio ambiente y delitos contra la seguridad vial.



No es la primera vez que está detenido. En Colombia, siendo gobernador de Cundinamarca, fue capturado el 27 de diciembre de 2007 por supuestamente haber presionado a 38 areneros del sur de Cundinamarca y a dos pescadores para que vendieran un título de explotación minera y unos terrenos que terminaron en manos de una empresa a fin a Ardila.



El cargo de extorsión agravada cuestionaba una supuesta intervención del exgobernador en 2005 en la negociación de la licencia minera entre los integrantes del sindicato de trabajadores ‘Sutimac’ y la empresa SAP agregados, así como un depósito judicial por $500 millones para la supuesta obtención de su libertad.



Ardila Sierra estuvo detenido hasta el 10 de septiembre de 2010 cuando quedó libre por vencimiento de términos y en 2012 el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió de todo cargo.



Atrás quedaron los días de prisión de Ardila, quien también había sido detenido por la Corte Suprema en su rol de representante a la Cámara luego de que, como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación citara a los magistrados que investigaron a los congresistas que absolvieron al presidente Ernesto Samper en 1996.



Pablo Ardila, exgobernador de Cundinamarca. Foto: Don Juan

En una entrevista realizada por DON JUAN y publicada en agosto de 2007, Ardila relató: “Durante el tiempo que duré detenido me dediqué a hacer barquitos y rompecabezas, que luego enmarcaba y se los daba a mis amigos”.



Fue esa entrevista, además, la que reveló la extravagante vida del entonces gobernador quien abrió las puertas de la que era entonces su casa de 2.600 metros cuadrados hecha por el arquitecto Rogelio Salmona.



Las imágenes lo dicen todo: un salón de “trofeos” enorme con una cabeza de elefante, cuyas patas fueron convertidas en taburetes y canecas de basura; colmillos de lo que sería otro ejemplar de elefante ubicados como si fueran obras de arte; medio cuerpo de una jirafa; varios antílopes; la cabeza de un hipopótamo; una cebra y hasta un león.



Nacido el 20 de mayo de 1969, Ardila es el hijo único de los empresarios Jaime Ardila y Hellen Sierra. Estudió en el Gimnasio Moderno en Bogotá, estudió economía en Estados Unidos y volvió a Colombia a meterse de lleno en los asuntos familiares: en el área comercial de una de las empresas de la familia.



Cuando tenía 23 años su padre fue secuestrado. Según narró Ardila a DON JUAN, él mismo negoció su liberación 37 días después. “Era muy complicado porque habían sacado esa ley temporal de que no se podía pagar por los secuestros, pero afortunadamente se negoció eso y sacamos a mi padre adelante del tema. El general Miguel Maza Márquez me ayudó mucho a enseñarme a negociar, a entender cómo era un secuestro, a cómo era la dinámica de ese negocio, su filosofía”, relató.



Tras las polémicas en Colombia, Ardila salió del país y de su vida poco se sabía. Ahora, el poderoso exgobernador deberá responder ante las autoridades españolas.



