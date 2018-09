La evidencia que tiene preso al poderoso abogado Vernot

Luis David Durán, hasta hace unos meses un prestigiosos abogado y profesor universitario, está a punto de completar cuatro meses en la cárcel La Modelo de Bogotá, acusado de repartir coimas a funcionarios judiciales para favorecer a su cliente, el empresario Carlos Mattos, dentro del sonado pleito con la multinacional Hyundai.

Ya aceptó cargos e, incluso, ha hecho acercamientos para sellar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Pero ahora se acaba de convertir en el principal testigo en contra de uno de sus coequiperos: el poderoso abogado Álex Vernot, otro de los defensores de Mattos dentro de la misma causa, y en prisión desde el viernes.



Según le dijo Durán a la Fiscalía, Vernot lo visitó en la cárcel el miércoles 8 de agosto y empezó a escribirle en un cuaderno que había un pago de 2 millones de dólares para que cambiara de abogado y guardara silencio frente a la situación particular de Mattos, con lo que le daba a entender que cesara su proceso de colaboración.

Los testigos

Durán dice que no dudó un segundo de que la oferta iba en serio porque Vernot había asistido a reuniones en la casa de Mattos, en las que se discutió el caso, de lo cual pueden dar fe otros reputados abogados como Gerardo Barbosa.



Además, en las bitácoras del Inpec se puede constatar que el lunes 13 de agosto, la visita se repitió y, de acuerdo con Durán, la oferta fue la misma. Ese lunes, según su testimonio, Vernot le anunció que tenía listo un viaje a España para reunirse con Mattos y arreglar el giro. Incluso le dio a entender que luego debían repartirse la plata. Además, que había un adelanto de 300 millones de pesos listo.



Para probar su versión, Durán dice que Vernot llegó la primera vez acompañado del abogado David Teleki y luego del jurista Carlos Toro, quien supuestamente iba a asumir su defensa, por instrucción de Vernot.



Y aunque Teleki y Toro ya admitieron que fueron con Vernot, insisten en que desconocen qué se habló. No obstante, Durán asegura que tiene un testigo estrella del ofrecimiento. Para dejar prueba del soborno, le pidió a Vernot, conocido exasesor de los banqueros Gilinski y del exalcalde Gustavo Petro, que le explicara a su primo Rodrigo Durán cómo sería el asunto. Rodrigo Durán declaró que, en efecto, fue contactado por Vernot el 21 de agosto y, al respecto, le manifestó que no tenía nada que hablar con él. En todo caso, Vernot sí viajó a EE. UU. y regresó vía España el 18 de septiembre. Hasta ahora no existe una evidencia de que en ese lapso se haya reunido con Mattos.

La defensa

Vernot, quien ya tenía lista su segunda candidatura a la alcaldía de Bogotá, negó todos los señalamientos ante el juez que legalizó su captura e hizo lo propio en una carta abierta.



En esta dice que todo obedece a un montaje que apunta a la Fiscalía. Allí indica que el dictamen de la Judicatura, en el cual se habla de que hubo manipulación de los sistemas de reparto en el caso Mattos, no es prueba judicial, y que es refutado por otros dictámenes del CTI de la Fiscalía. Y si bien admite que fue a visitar a Durán, asegura que era para señalarle la debilidad de las acusaciones.

Añade que en las fechas en las que se proyectó la petición de medidas cautelares en favor de Hyndai Colombia, él no conocía a Mattos y el abogado del caso era el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, contra quien arremetió.



También mencionó que su detención es el resultado de un artículo del periodista Gonzalo Guillén en contra del Fiscal. Aunque Guillén reconoce que Vernot fue una de las fuentes que consultó, el abogado sostiene que no está detrás de las motivaciones del artículo. Por ahora, el juez del caso halló mérito para enviar a la cárcel a Vernot.



Por su parte, Mildred Hartmann, abogada de Mattos, dijo que tanto ella como Vernot hacen parte de la defensa del empresario y que “genera mucha presión empezar a amedrentar a los abogados cercanos a Carlos Mattos, a cuatro días de su audiencia, lo que puede generar que termine aislado, no obstante tener el derecho de asesorarse y defenderse”.



