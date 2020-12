La dura respuesta de la Procuraduría al director de la Policía

Una dura advertencia le hizo la Procuraduría al director de la Policía, general Óscar Atehortua, durante el juicio disciplinario que se adelanta en su contra por cuatro cargos.

(En contexto:El proceso que puso en contra a dos generales de cúpula de la Policía).

El procurador del caso le dijo al oficial que o cumple con sus funciones o dedica su tiempo a defenderse en el juicio por presuntas irregularidades en su gestión durante la construcción de unas viviendas de la Policía.



La respuesta de la Procuraduría se dio luego de que citó la continuación del juicio para este sábado 5 de diciembre y el general Atehortua señaló que no podía porque ya tenía previsto un Consejo de Seguridad y tenía que asistir al mismo. Igualmente manifestó que esta semana ha asistido a las diligencias en el Ministerio Público en tres ocasiones adicionales a la prevista inicialmente.



"Yo no puedo asistir el sábado y me interesa asistir (...) esto no estaba en mi agenda, estoy haciendo todo el esfuerzo posible por asistir a todas las audiencias", dijo el alto oficial.



Y añadió: "Con las actividades de orden público del país yo no determino mi agenda".

El delegado de la Procuraduría argumentó que aunque se había programado inicialmente solo un día a la semana para realizar las audiencias, se necesita que los procesos sean concentrados y que se tenga la prueba fresca.



Indicó que se requiere agilizar la práctica de las últimas pruebas que quedan.

(En contexto: 'Se actuó conforme a la ley': Policía sobre hallazgo en casas fiscales).

Ante la insistencia del general Atehortua, el procurador del caso respondió: "Le voy a decir algo que parece fuerte pero es asi, llegará el momento en el que o usted cumple sus funciones como director de la Policía o se defiende en este juicio, porque no puede ser que estemos atrasando esto y que la misma audiencia lo esté perjudicando a usted para cumplir sus funciones".



A lo que el oficial señaló: "Lo que yo trato es exactamente cumplir muy bien mis funciones y, por supuesto, poder estar aquí presente para ejercer mi defensa y me están notificando dos días antes de una audiencia que no estaba programada".



Finalmente, el procurador programó para la próxima semana cuatro días de audiencia, lo que generó el reclamo de la defensa del general llevada por al abogado Marco Antonio Velilla.



El abogado pidió garantías procesales para su defensa y el procurador señaló: "¿Tampoco sirve?", y preguntó si la defensa tiene algún interés en que no se realicen las audiencias.



"El único interés es que se respete el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de contradicción y que se respeten las pausas normales que se requieren para la defensa de una persona de la calidad del director de la Policía", dijo Velilla.

