La ‘remasterizada’ por segunda vez en décadas de un general retirado como Director de la Policía Nacional —la del general William Salamanca— está amarrada intrínsecamente a otra situación también con escasos antecedentes: que un oficial que fue designado como máxima cabeza de la institución dure apenas ocho meses en el cargo.



Se fue con más polémicas que logros el general Henry Sanabria, y su caída se llevó de paso a la general Yacqueline Navarro Ordóñez, la subdirectora. La pública militancia religiosa de Sanabria, pero sobre todo los pocos resultados frente a la crítica situación que el país sigue viviendo frente al delito común, que golpea por igual en las grandes capitales y en los pequeños pueblos, jugaron en contra de la cúpula policial designada por Petro apenas en agosto.



Lo llamativo es que las dos situaciones eran totalmente previsibles: el general Sanabria, como lo sigue haciendo ahora, es un católico militante y así se le ha reconocido en la Policía a lo largo de su carrera. Y así lo sigue siendo, con toda legitimidad, ahora que ha sido llamado a calificar servicios. Que esa radicalidad religiosa fuera a generarle ruido, mucho más en un gobierno de izquierda, era más que esperable. De la misma manera, dada su poca experiencia como jefe de unidades élite de la Policía (se distinguió más en funciones administrativas también claves, como la Dirección de Sanidad), se podía esperar que tuviera enormes dificultades al frente de una compleja institución que tiene a su cargo también la lucha contra ese gran flagelo nacional que es el narcotráfico y todas sus mafias.



El Presidente de la República tiene la prerrogativa de llamar a las cúpulas de la Policía y las Fuerzas Militares a los generales y almirantes de su entera confianza. Sobre ese punto no hay debate. Pero también tiene la obligación de garantizarles a todos los colombianos que su decisión es la mejor y la más objetiva dentro de las posibilidades, como que de ella dependen la seguridad y la buena convivencia en el país.



Después de descabezar a más de 20 generales de la Policía con los que —de nuevo ejerciendo su derecho legítimo— decidió no trabajar, Petro se la jugó por Sanabria como su director. La salida del general por la puerta de atrás, apenas unos meses después, muestra que en este caso —como en otros que han generado polémica, como el de la exdirectora del ICBF Concha Baracaldo— la decisión presidencial no fue la más adecuada para los intereses del país y del mismo Gobierno. Todo esto, con un ruido adicional: que, al reencauchar a un retirado, el Presidente parece darles razón a los que advertían que la masiva purga de generales durante el cambio de mandato puso a la Policía en manos de oficiales que pueden ser los mejores, pero que aún tienen mucho por aprender, lo cual no implica que la llegada a la Dirección de un hombre curtido y al que no le tiembla la voz para decir verdades incómodas, como es el caso del general Salamanca, no sea un gran acierto. Dada su cercanía con el Presidente, el general Salamanca tiene, además del reto de frenar el crimen, la difícil responsabilidad de convertirse en un necesario polo a tierra de las estrategias de seguridad del actual gobierno.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET

