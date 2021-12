Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el capturado exjefe del 'clan del Golfo', declaró en una audiencia que duró cinco horas ante la JEP, en la cual habló sobre la situación de violencia en Urabá.



El capo contó aspectos de su vida familiar y de su reclutamiento por parte de grupos ilegales de la zona. Dijo que en su región durante mucho tiempo hizo presencia la guerrilla de las Farc y luego el Epl y que la Fuerza Pública poco iba a la zona.

'Otoniel' afirmó que hizo hasta cuarto de primaria, que su familia era campesina y que tenía ocho hermanos.



Indicó que en Nueva Antioquia, en donde vivía con su familia, fue reclutado a los 16 años y que ya uno de sus hermanos había sido reclutado por grupos ilegales.



Luego se refirió al momento de su captura: "Yo dije: voy a salir de mi problema sea como sea (...) yo les dije quien era, no me maltrataron ni nada, me quité la camisa".



Reconoció que en la zona en la cual se encontraba había operativos de la Fuerza Pública y que decidió acercarse voluntariamente a los uniformados para garantizar que le respetaran la vida. "Eran como las dos de la tarde. Les grité, hablé con ellos y me dijeron que llegara a donde estaban ellos, yo llegué solo (...) Había un cabito y él llamó al comandante del Ejército", dijo 'Otoniel'.



Y añadió: "En esa región lo agarran a uno así y lo van matando. Se podría decir, yo llegué voluntariamente a la tropa, así fue la captura".



La magistrada del caso Nadiezdha Henríquez le preguntó sobre el momento de su reclutamiento y 'Otoniel' respondió que lo hizo voluntariamente a la guerrilla de las Farc e hizo parte del quinto frente. Allí dijo que estuvo un tiempo y luego se vinculó en 1988 al Ejército Popular de Liberación (Epl).

Indicó que en esa época la guerrilla se financiaba de las cuotas que se pedían a los empresarios de la zona y que a quien no pagaba se le robaba el ganado. Igualmente sostuvo que las Farc y el Epl tuvieron diferencias por el tema de la financiación.



"Allá peleaban mucho y permanentemente en esa época", indicó el señalado narcotraficante.​



La magistrada le hizo saber al capturado que cualquier persona llamada a declarar tiene una obligación legal ​y que él fue llamado a declarar como testigo y "hasta el momento" no tiene calidad de compareciente.



Igualmente señaló que la JEP busca llegar a la verdad sobre los hechos de violencia registrados en la zona de Urabá y que comprende nueve delitos registrados entre 1986 y diciembre de 2016.



Así mismo le dijo al detenido que esos delitos investigados no pueden ser amnistiados y que quienes se sometan tendrán derecho a beneficios penales. Añadió que la verdad es un elemento clave para la convivencia de un país que sale de un conflicto y que esto compromete a todo los ciudadanos.



"También la justicia norteamericana tiene su compromiso con los derechos de las víctimas", indicó la magistrada tras señalar que los procesos contra el capo van a tomar rumbos diferentes según su compromiso con la verdad. Y recordó que la Corte Suprema de Justicia ya en otros casos de extradición ha ponderado los derechos de las víctimas y la protección de la verdad.



La magistrada recordó una sentencia de la Corte de la que citó: "El aval de la extradición deberá armonizarse con la protección de los derechos de la verdad la justicia y la no repetición que asiste a las víctimas del conflicto armado".



Dijo que la verdad es tan importante que en la sentencia de la Corte se suspende o difiere la extradición hasta que termine de ofrecer verdad en la JEP. Y que lo que pueda contar en Estados Unidos no tocará todos los temas de la diligencia pues son competencias diferentes.

