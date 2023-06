El pasado 1 de junio, la Fiscalía se refirió a la interceptación de manera ilegal del teléfono de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, quien en ese momento era jefe del gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Según las investigaciones, el número de esta mujer fue incluido dentro de unas pesquisas sobre el clan del Golfo.



Desde entonces, el caso ha despertado grandes dudas, especialmente por el dinero en cuestión, pues la polémica en un principio estalló debido a que se le acusó de robar 7.000 dólares de la casa de la entonces jefe de Despacho del gobierno Petro.



Cabe resaltar que la interceptación era ilegal y que la habían camuflado en un proceso contra jefes de dicho grupo y, de hecho, la Fiscalía sigue investigando si era con el fin de saber si Meza se había robado el maletín con dinero de la casa de Sarabia.



Ahora bien, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO tuvo acceso al informe en el que el experto analista, quien escuchó las conversaciones de Meza, señaló que se hablaba de sumas de plata perdidas.

Laura Sarabia, jefe de despacho del presidente Petro y su exniñera Marelbys Meza Buelvas. Foto: Archivo particular

De acuerdo con el documento, la exniñera le comenta al hombre que se encontraba a la espera de información de lo que podría ser un hurto, en complicidad con una tercera persona a la que evitan mencionar.

Pero, ¿quién era dicho hombre? Pues bien, se trata de Jhonson Pineda, a quien llamada Nene, un hombre que trabajaba para una familia transportando cosas; sin embargo, en las conversaciones, Marelbys le dice Ismael.

Pineda le aseguró a EL TIEMPO que no sabía nada del dinero en cuestión ni del maletín del cual se ha estado hablando. No obstante, en el informe -previamente referenciado- hay un apartado en el cual ambos están hablando de lo que podría ser un robo.

Allí, Marelbys parece preocupada frente a una situación, a lo que Pineda le dice: "Si te hubiese pasado algo grave, te hubieran dicho ahí mismo".



Así mismo, asegura que "de igual forma pudieron haber robado". A continuación, la conversación:

Jhonson Pineda: ¿Ya te llamaron? ¿No te han dicho nada? Si no la han llamado para la cárcel no van.



Marelbys: No digas eso.



Jhonson Pineda: Si te hubiese pasado algo grave te hubieran dicho ahí mismo, de igual forma pudieron haber robado fue poquita y, ¿quién va a tocar eso?



Marelbys: ¿Para qué embalarse ya con 50 años?.

"Yo fui llamado a declarar, porque sí hablaba con Marelbys por llamadas. Pero no tengo nada que ver en el caso, soy una persona decente", señaló Pineda, quien dijo que lo había llamado la Fiscalía.

Hasta el momento, el ente sigue investigando el caso y a los funcionarios involucrados en las interceptaciones ilegales a las exempleadas de Sarabia.

Caso Laura Sarabia: qué viene después de las ‘chuzadas’

