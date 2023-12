La condena por corrupción que enreda al electo gobernador de Vichada

Continúa la incertidumbre en el departamento de Vichada por la condena que el gobernador electo, Hecson Alexis Benito Castro, tiene en su contra por el delito de peculado por apropiación.



El candidato respaldado por el Partido de la U, tuvo 9.950 votos en las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre.

Vichada (imagen de referencia). Foto: Diego Santancruz / EL TIEMPO

Durante el periodo de 2012 a 2015, Benito Castro ocupó el cargo de alcalde en Santa Rosalía (Vichada). Tras su salida, entidades de control iniciaron investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos durante su gestión.



Uno de los casos fue una pesquisa abierta por la Fiscalía, que resultó en su detención, junto a otros dos funcionarios, el 3 de julio de 2017.



La investigación reveló que, sin contrato alguno, Benito Castro había solicitado a un ciudadano la construcción de un puente sobre el río Güichire cerca del resguardo indígena Sáliba, prometiendo una retribución no especificada a cambio.



“Se logró establecer que quien había realizado el puente fue Ramón Caribana junto a otros miembros de la comunidad, que nunca conoció al contratista y que aquel hizo alusión al pago de $3.000.000, por parte del alcalde de la época; que, en relación con dicho puente, se había suscrito un contrato; que el contratista era Wilfredo Castillo Tovary que el objeto del contrato era la construcción del puente sobre el caño Güichire; que no encontró nada que diera cuenta la existencia de una subcontratación “legal”; que la labor de supervisión de la obra la cumplía el secretario de planeación, esto es, José Aureliano; y que por el valor del contrato solo había supervisión, pero interventoría no”, se lee en la sentencia, conocida por EL TIEMPO.

La sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio en la que condenó al electo gobernador de Vichada por el delito de peculado por apropiación. Foto: Archivo.

A pesar de esta transacción, la administración municipal terminó suscribiendo el contrato N°. 164 de 2012 por un valor de $13,719,876.87 con un contratista y un supervisor designados. Las fechas de inicio y finalización de la obra levantaron sospechas sobre la ejecución del proyecto.



“Wilfredo -quien suscribió el contrato N°. 164, el acta de inicio y de terminación y recibió el pago de $13.719.876.87- no contrató a Ramón, quien fue, insiste, el que, bajo su propia cuenta y riesgo, construyó la obra. Por ende, el delito de peculado por apropiación sí se configura y lo apropiado se concretó en la suma aludida”, dice en el documento



La Fiscalía presentó un escrito de acusación contra el exalcalde y su secretario de Planeación el 24 de agosto de 2017. Tras un extenso proceso legal, el tribunal de Puerto Carreño emitió un fallo absolutorio que exoneró a Benito Castro de los cargos.



No obstante, tanto la Fiscalía como la Procuraduría apelaron esta decisión, argumentando que las pruebas eran suficientes para demostrar delitos contra la administración pública, específicamente peculado por apropiación. En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Villavicencio falló en segunda instancia declarando culpables a Benito Castro, José Aureliano Rodríguez Catimay y Wilfredo Castillo Tovar por el delito de peculado por apropiación.



Este veredicto se dio justo cuando Benito Castro se postulaba para la Gobernación de Vichada. A pesar de la sentencia, al no existir una orden de captura en su contra en su momento, ni estar ejecutoriada la de decisión, continuó con su candidatura.

La sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio en la que condenó al electo gobernador de Vichada por el delito de peculado por apropiación. Foto: Archivo.

En medio de este lio legal, se solicitó ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Benito Castro, argumentando su privación de libertad en 2018 por delitos de cohecho y contrato sin requisitos legales cumplidos.



A pesar de esta solicitud, el 27 de septiembre de este año, el tribunal electoral negó “la solicitud de la revocatoria de la inscripción del señor Hecson Alexis Benito Castro, a la Gobernación del departamento del Vichada, con ocasión de las elecciones a celebrarse el 29 de octubre de 2023”.



Finalmente, tanto Benito Castro como su secretario de Planeación fueron condenados a 93 meses de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo y una multa de $13,719,876.87.



“Revocar parcialmente la sentencia proferida el 6 de junio de 2023 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño (Vichada), y en su lugar declarar penalmente responsables a Hecson Alexis Benito Castro, José Aureliano Rodríguez Catimay y Wilfredo Castillo Tovar, por el delito de peculado por apropiación”, se le en la sentencia.



Y añadió que se niega “la concesión de la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena”.



La sentencia aún tiene un nuevo escenario antes de quedar en firme, si se acude al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra sobre el tema.

