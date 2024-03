La alerta que había lanzado hace un año el Fiscal ante posibilidad de una Constituyente

En medio de la ola de críticas que ha despertado a nivel nacional la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, salió a relucir un pronunciamiento que hace un año hizo el entonces fiscal Francisco Barbosa sobre este tema.

El 21 de abril de 2023, durante un evento en Barranquilla, el entonces jefe del ente acusador señaló: “Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la Fiscalía, no le sirvió la Procuraduría, no le sirvió el Congreso de la República, no le sirvieron las Cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una Constituyente”.

Ante un auditorio el jefe del ente acusador añadió: “Ojo con eso, si eso se produce, todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas”.

Si bien Barbosa ya terminó su periodo constitucional, y salió a comienzos de este año de la Fiscalía, el pronunciamiento que hizo resuena hoy con las distintas voces de alerta que se han encendido sobre la propuesta de una constituyente.

Incluso personas que fueron constituyentes en 1991 han cuestionado duramente la idea del Gobierno, del cual hoy hacen parte funcionarios que en su momento fueron delegatarios de la asamblea nacional constituyentes, como el canciller Álvaro Leyva y el alto comisionado para la paz Otty Patiño.

Por parte del Gobierno, además del llamado del presidente Gustavo Petro, no se han conocido las voces de funcionarios claves en este tema, como lo sería el Ministro de Justicia.

Tampoco se han conocido las apreciaciones de la fiscal electa Luz Adriana Camargo, quien en todo caso no se ha posesionado en su cargo aún.

Los pasos para una Constituyente

De otro lado, debe tenerse en cuenta que la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un proceso largo y complejo.

En primer lugar, exige la presentación de un proyecto de ley al Congreso, en donde tiene que pasar con éxito cuatro debates (dos en la Cámara y dos en el Senado). Este proyecto es para convocar al pueblo para que, en votación popular, decida si ir a una Constituyente

Si esa ley es aprobada, se convoca a una votación, que no puede coincidir con otras elecciones, para que los colombianos digan si quieren que se cite a una Constituyente.

“Si en esa votación se aprueba la ley con al menos la tercera parte de los miembros del censo electoral, entonces se puede convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de eso hay una elección popular directa de los ciudadanos para que ellos decidan quiénes van a integrar la Asamblea”, señaló el exministro de Justicia y exconstituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

En circunstancias normales este es un proceso de varios meses, pues está el tiempo de trámite de la ley en el Congreso, luego el tiempo de activación del organismo electoral para hacer la votación.

En todo caso no saldría una Constitución en donde se estableciera que los proyectos de ley del Presidente tienen que ser aprobados forzosamente ni donde las Cortes nos tengan la posibilidad de decir cuando algo es inconstitucional o ilegal: Esguerra

Finalmente, si la tercera parte del censo electoral está de acuerdo con instalar la asamblea constituyente, hay una elección popular directa de los ciudadanos para que ellos decidan quiénes la van a integrar.

Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señaló que si todo lo anterior se cumple, quedará suspendida la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones.

Analistas anotaron que, en todo caso, que se convoque a una Constituyente no garantiza que la nueva Constitución que salga de ahí cumpla con las expectativas del Gobierno.

“No creo que saldría una Constitución muy distinta a la que ya tenemos, tal vez la Constitución que saldría no cumpliría las expectativas del actual Presidente. En todo caso no saldría una Constitución en donde se estableciera que los proyectos de ley del Presidente tienen que ser aprobados forzosamente ni donde las Cortes nos tengan la posibilidad de decir cuando algo es inconstitucional o ilegal”, concluyó el exministro Esguerra.

