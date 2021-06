La alerta de la Contraloría por posible riesgo de un billón de pesos

Bajo la figura del control fiscal preventivo, la Contraloría General emitió una alerta a las oficinas de control interno de varias centrales eléctricas, así como de Reficar, Ecopetrol y del Ministerio de Minas ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos por un monto de un billón de pesos, si no se toman medidas medidas y oportunas para evitarlo.



La Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía, en desarrollo de varias Actuaciones Especiales de Fiscalización y de Auditorías Financieras realizadas en el primer semestre de este año, fijó situaciones administrativas en siete entidades vigiladas y emitió en total 10 alertas de control interno.



La primera entidad es Reficar. La Contraloría hizo referencia a 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S en las dos sociedades SAP (CO02 y MDTO) a diciembre 31 de 2020, que "no tienen administrador responsable de los mismos". El impacto económico sería de $583.660.962.800.



La segunda alerta va dirigida al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas del Ministerio de Minas y Energía.



"Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV) generando la pérdida o deterioro anticipado de los activos, sumado a una regulación transitoria de tarifas y subsidios. Desconocimiento de las condiciones de la infraestructura de las SFV y su funcionamiento", indicó la entidad.



La Contraloría dijo que se deben hacer ajustes por reducción de usuarios al suscribir acta de liquidación, lo cual debe generar devolución, así como un ajuste por cambios en el alcance del contrato al suscribir acta de liquidación por presentar saldo en la fiducia. En este caso, el impacto sería de $281.404.775.734



De otro lado, se emitió una alerta a la empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, porque supuestamente "no realiza la retención del tributoordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad", en un posible impacto económico por $41.010.212.362,60.



Sobre Ecopetrol, la Contraloría apuntó que durante la vigencia 2020 dicha entidad no habría acudido de manera oportuna una acción de repetición ante la justicia administrativa para recuperar los recursos pagados a personas por procesos en los que Ecopetrol fue condenada. En este caso, el impacto económico sería de $20.465.227.110.

En el caso de Ecopetrol, también se emitió una alerta preventiva por $7.393.404.291 porque supuestamente no estaría realizado "la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad".



Por esa misma razón, se emitió una alerta por posible impacto de $9.547.130.423 a la empresa Oleoducto Central S.A-Ocensa; y por $2.001.944.800 a Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar. Y por $822.308.878 a la empresa Oleoducto de Colombia S.A.



De otro lado, la Controlaría emitió otra alerta a Centrales Eléctricas de Nariño, en conjunto con el Ministerio de Minas, que tendrían un impacto económico por $1.814.110.964.



"Si bien la ley 1940 de 2018 faculta al Ministerio de Minas y Energía para disponer de los recursos para AOM de las centrales de generación de las ZNI, no se justifica continuar realizando estas erogaciones, teniendo en cuenta que según indicaciones de Cedenar 'algunos de los activos se encuentran como no operativos y otra porción, si bien están operativos, ya han cumplido su vida útil y en la actualidad podrían ser más costosos sus mantenimientos', y estos municipios desde el 2018 ya se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional".



Otra alerta más, por posible pérdida de $263.021.535, fue dirigida por la Contraloría a Cedenar por el comportamiento de la cartera por concepto de arrendamientos.



Según la entidad, se "evidencia acumulación de saldos sin gestión de cobro por parte de la empresa, omisión en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como también en la aplicación de las cláusulas octava y décima segunda de los contratos, poniendo en riesgo los ingresos de la entidad".

