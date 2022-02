La Fiscalía confirmó que Bryan Smith Medina, uno de los gerentes de la tienda Koaj, será llamado a imputación por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual.



No se conoce todavía la fecha de la audiencia para la imputación de cargos.



El pasado 30 de enero, Juana Camila Pérez denunció una serie de eventos sobre presunto acoso laboral y sexual que sufrió mientras trabajaba para Permoda LTDA, que comercialmente se conoce como Koaj.



Luego de esto me trataba de coger el brazo, para así con sus manos poder tocarme los senos y yo me soltaba

La joven asegura que Brayan Smith Medina y Bernardo Medina, gerentes que administran tiendas de Koaj, la acosaron. Pérez enfatiza en que ella denunció lo que estaba sucediendo ante las directivas de la empresa, pero no "han hecho más que evadir los derechos de petición y reclamos que he realizado", escribió en una publicación de Instagram.



Según el relato, los hechos sucedieron en marzo de 2019, cuando Brayan Smith Medina empezó como gerente de la tienda Koaj del centro comercial Gran Plaza Bosa, de Bogotá, en la que Pérez trabajaba como asesora comercial.



En abril de ese año, agregó Pérez, el sujeto la llamó para trabajar a puerta cerrada durante el aislamiento obligatorio que se vivía en la ciudad por la pandemia. En junio, según Pérez, comenzaron los comentarios fuera de tono de Smith.



"Luego de esto me trataba de coger el brazo, para así con sus manos poder tocarme los senos y yo me soltaba", escribió.



Ella le pedía que la respetara y él se reía, añadió.



Cuando le tocaba almorzar sola, complementó, el sujeto aprovechaba para acercarse a ella e intentar tocarla.



Pérez enfatiza en que esta situación se presentaba diariamente y que Brayan Smith Medina le recordaba que él era el gerente de la tienda y ella una asesora.



Sobre las denuncias, Koaj aclaró que inició la revisión de los casos y verificó que las situaciones fueron atendidas bajo sus procedimientos y el reglamento interno. Sin embargo, que no fue posible concluirlos.



Por ello, se comprometió a retomar contacto con las denunciantes para aclarar y tomar medidas frente a lo sucedido.



A su vez, indicó que durante ese tiempo los funcionarios involucrados serán suspendidos de su cargo.



ELTIEMPO.COM*

*Con información de Portafolio.co