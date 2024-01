¿Están volando los aviones Kfir, con los que Colombia protege su soberanía?

En diciembre de 2023, empezó a correr el reloj para marcar el adiós a la vida útil de la flota de aviones Kfir, las aeronaves encargadas de defender la soberanía nacional y la infraestructura crítica del país (bases petroleras, de energía y gas), entre otros aspectos.



Precisamente, para retardar ese reloj, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó en febrero del 2023 un contrato por 30 mil millones de pesos para repotenciar las máquinas y alargar su vida útil hasta el 2025.



El contrato se firmó con la empresa (casa matriz que fabrica los K-fir) Industria Aeroespacial de Israel, AIA, que, según ha establecido este diario, ha cumplido con el proceso de repotenciación, especialmente de motor, pese a las diferencias diplomáticas con Colombia por la guerra en la Franja de Gaza.



Fuentes oficiales consultadas por EL TIEMPO señalaron que, tras el anuncio (en octubre de 2023) de Israel de suspender la ayuda militar a Colombia, quedó claro entre las partes que no se afectaban los procesos anteriores a la fecha.



"Desde hace tres meses, Colombia e Israel no han firmado o se han contactado para ningún tema de tipo militar, pero se ha cumplido con los pagos pactados y con los servicios acordados, entre ellos los Kfir", aseguró la fuente.

En los ejercicios participaron los aviones de máxima capacidad de la FAC. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, Fac.

'No es prioridad del Gobierno'

De hecho, señaló que, durante Expodefensa -la feria militar que se desarrolló en Bogotá entre el 5 y 7 de diciembre del año pasado-, solo una empresa israelí montó un 'stand': precisamente la Industria Aeroespacial de Israel, AIA, que no ofreció ningún producto. "Al parecer hicieron presencia por asistir, pero no más", señaló la fuente.



En esa línea, señaló que, para el presidente Gustavo Petro, en este momento "no es prioridad del Gobierno renovar la flota de aviones de superioridad aérea". Desde campaña, el jefe del Estado ha mantenido esa posición.



Este diario consultó con fuentes de la Fuerza Aeroespacial (FAC), que reiteraron que los estudios y presupuestos están listos frente a las empresas oferentes. "Este proceso, el estudio de la renovación de la flota de Kfir, lleva más de una década, pero no se ha concretado", puntualizó.

El presidente Petro abordando el avión de combate multiproposito Kfir, desde el Comando Aéreo de Combate de Puerto Salgar. Foto: Presidencia

Tema de seguridad nacional

Al preguntar sobre la situación de los Kfir, la respuesta al unísono es que se trata de "un tema de seguridad nacional y que no se puede informar sobre el número en operación o el número en proceso de repotenciación".



Lo que aseguraron las fuentes es que, en el Comando Aéreo de Combate No 1 - Cacom 1 -casa de los Kfir-, con sede en Puerto Salgar (Cundinamarca), las 24 horas del día están listos los equipos, como lo exigen los protocolos a nivel mundial sobre seguridad, para despegar en el momento que se requiera.



"El equipo está conformado por un piloto, un copiloto del biplaza y la aeronave, siempre lista y en las mejores condiciones de vuelo. Ellos están atentos al centro de monitoreo y al llamado de la base", afirmó la fuente de la FAC.



La misma fuente señaló que, en este momento, "Colombia está en condiciones de atender, disuadir y enfrentar cualquier amenaza".

El desfile de las fuerzas armadas de Colombia se extendió desde la Cll 117 hasta la 116. Los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana también surcaron los aires en medio de la celebración. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Los pilotos y las horas de vuelo

Extraoficialmente, este diario conoció que hay preocupación por mantener el nivel de los pilotos de Kfir, "ya que todo indica que están perdiendo horas de vuelo".



Esto, al parecer porque no pueden volar de manera constante los Kfir, "por el proceso de repotenciación y porque otros están en tierra esperando los ajustes; y aunque están maniobrando en los simuladores, no es lo mismo", señaló una de las fuentes consultadas.



Uno de los últimos ejercicios que desarrollaron los pilotos de Kfir fue la operación “Relámpago VIII” (septiembre de 2023), que cumplió los estándares, procedimientos y tácticas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta etapa se concretó en acciones de rescate en medio de combate, brindando apoyo aéreo cercano a las tropas.



La FAC entregó hace tres días un balance de las actividades del Comando Aéreo de Combate No.1, en el que se afirmó que, en 2023, los pilotos de esta unidad hicieron 7.368 horas de vuelo "con sus aeronaves de ala fija, rotatoria y las remotamente tripuladas, las cuales cumplen diferentes tipos de misiones".



