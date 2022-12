En una audiencia que empezó a las 2:00 de la tarde de este miércoles, una jueza de Bogotá determinó que la exministra Karen Abudinen no es víctima dentro del caso Centros Poblados.



Esta es la segunda oportunidad en la que la ex jefa de la cartera de Telecomunicaciones del gobierno del expresidente Iván Duque es rechazada como víctima en el proceso penal que se abrió por la pérdida de 70.000 millones de pesos del anticipo de un contrato para llevar Internet a varias regiones del país.



Esta vez, el argumento de la jueza 40 Penal de Conocimiento de Bogotá fue que los hechos por los cuales se inició un proceso penal tras la pérdida del anticipo no causaron un daño directo en la exministra, por lo cual no tiene cabida que sea considerada víctima.



El pronunciamiento de la togada se dio en medio de la audiencia de revisión del preacuerdo que suscribió Juan José Laverde -procesado por este escándalo- con la Fiscalía General de la Nación.



En este escándalo, otros de los principales procesados son el condenado Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, señalados como las cabezas de la Unión Temporal Centros Poblados -conformada por cuatro empresas- que falsificó una póliza de seguros para quedarse con el anticipo de un contrato que era por 1 billón de pesos.



En una primera ocasión, la exministra Abudinen intentó acreditarse como víctima, sin embargo el pedido no le fue concedido, tal como pasó por segunda ocasión este miércoles.



En las últimas semanas, Tapia, preso en una cárcel de Barranquilla a la espera de que se concrete su idea de preacuerdo, interpuso una tutela contra Karen Abudinen porque consideró que lo estaba persiguiendo, atacando y difamando con palabras como hampón y líder de delincuentes. Sin embargo, esta no prosperó.



La decisión del juzgado, de no acreditar como víctima en el expediente Centros Poblados a la exministra, fue apelada.



