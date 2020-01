Alias Kafir está en la JEP y podría ser sacado si se comprueba rearme

Hernando Buitrago Martha, alias Kafir, excombatiente de la columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las Farc, habría salido herido del tiroteo en el que se vio envuelto con la policía el viernes pasado, en zona rural de Tolima, cuando estaba en compañía de quien fue conocido como el ‘carcelero de las Farc’, Ely Mejía Mendoza o ‘Martín Sombra’.

EL TIEMPO confirmó que Buitrago Martha es uno de los excombatientes de las Farc que tiene que rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto significa que tiene obligaciones con el proceso de paz.



Si las autoridades comprueban que está delinquiendo, podría enfrentarse incluso a ser excluido de esa justicia y volver a prisión. ‘Kafir’ fue el primer exguerrillero de las Farc preso en pedir ante un tribunal de Justicia y Paz la libertad bajo la ley de amnistía, en 2017.



Autoridades confirmaron a este diario que ‘Kafir’ tiene una orden de captura vigente.



Luego del operativo en zona rural de Rovira, Tolima, hasta donde llegaron unidades policiales tras recibir una llamada de una mujer que denunciaba que querían sacarla de sus tierras, y tras el cruce de disparos, los uniformados recuperaron un fusil AK-47, con varios proveedores, que sería distinto al que usó ‘Kafir’ antes de huir. También cuatro celulares y vainillas de dos calibres distintos.



El coronel Rodolfo Carrero, comandante de Policía de Tolima, aseguró a este diario que fue ‘Kafir’ quien comenzó a disparar y no la policía, como habían asegurado a este medio ‘Martín Sombra’ y su escolta.



Otro dato en el que las versiones no coinciden es que, según el coronel Carrero, a ‘Martín Sombra’ lo hallaron dentro de su camioneta de protección. Él había dicho que estaba en la casa cuando escuchó los disparos afuera.



Carrero también dijo que han recibido denuncias de extorsiones y hurtos en la zona donde ocurrieron los hechos, pero que no se puede asegurar que el responsable sea ‘Kafir’.



Asimismo, aunque están indagando qué hacía allí ‘Martín Sombra’ –según dijo él mismo, ‘Kafir’ lo llamó para un negocio–, no tienen indicios de que estuviera participando de actividades delictivas.



Sin embargo, la Fiscalía ya investiga los hechos, que están en etapa de indagación en manos de un fiscal de crimen organizado con sede en Ibagué. Como la investigación es sobre todos los hechos, también se indagará por el papel de ‘Martín Sombra’ allí, así como el de la policía que acudió al lugar.



