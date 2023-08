Aunque el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura envió un recurso de reposición pidiendo revocar el desacato y la multa que hace unos días impuso un juzgado de restitución de tierras contra la ministra Jhenifer Mojica y Andrés Alejandro Camelo Giraldo, director de gestión de bienes públicos rurales del Ministerio, el juzgado no concedió ese recurso y los volvió a regañar.



Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los hechos que motivaron el pronunciamiento de la juez Beatriz Elena Bermúdez Moncada, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, se remontan a marzo de este año, cuando la cartera aún la ocupaba la exministra Cecilia López. Para ese momento el Juzgado le envió al Ministerio un correo de un campesino quien decía que para reclamar un subsidio de vivienda le pedían ir a Bogotá porque el cheque solo podía cobrarse allá y que, además, le generaban un cobro de comisión para su desembolso en otra región.



En esta comunicación enviada al Ministerio y al Banco Agrario, la juez les ordenó adelantar las gestiones necesarias para constituir los títulos de depósito judicial de tal manera que la persona pudiera reclamarlo en una sucursal más cercana a su residencia y sin que se generaran costos o comisiones. Pero las entidades nunca respondieron.



El juzgado volvió a hacerles un llamado el 19 de abril -aún durante el periodo de López- y nuevamente el Ministerio no dijo nada.



Por esto, el 12 de mayo -ya durante la administración de Mojica- se abrió un incidente de desacato que terminó con un fuerte regaño de la juez por el silencio que guardó en todo el proceso: “En ninguna oportunidad dentro de todo este trámite constitucional ha presentado pronunciamiento alguno”.



Esa actitud de parte de la cartera fue calificada por la juez como negligencia y desidia, por lo cual multó a Mojica y Camelo con 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cada uno, que es aproximadamente 11’600.000 pesos.



La reposición

Nuevo regaño de juez a la ministra Jhenifer Mojica. Foto: Rama Judicial

Tras ese pronunciamiento la oficina jurídica del Ministerio envió el recurso de reposición diciéndole a la juez que Mojica llegó como ministra el 1.° de mayo y que los requerimientos previos efectuados al Ministerio, el 6 de marzo y el 19 de abril, “hacen referencia a la falta de ejecución del subsidio de vivienda desde el año 2019 y que los mismos fueron presentados a ese Ministerio de manera previa al nombramiento de la actual jefe de la Cartera (...) y que, en virtud de ello, la señora Ministra no contó con la oportunidad de brindar respuesta a los requerimientos iniciales en los cuales se fincó el incidente sancionatorio”, se lee en la nueva decisión.



La oficina jurídica también dijo que la nueva ministra procedió oportunamente a desplegar las acciones para preparar respuesta frente a los pronunciamientos del juzgado, pero que al no haber tenido posibilidad Mojica de responder a los requerimientos judiciales previos “la responsabilidad del silencio que guardó la entidad, cuando no era Ministra, no podría transferírsele a la órbita de la responsabilidad con un consecuente acto sancionatorio, pues su posesión como Ministra se surtió a partir del 1 de mayo de 2023, y transcurrida aproximadamente una semana después de posesionado el Jefe jurídico, quien suscribe el memorial, se exigió al equipo jurídico adelantar las acciones para brindar respuesta a los requerimientos judiciales, sobre los cuales el Ministerio venía, desde antes del 1 de mayo de 2023 en múltiples casos, guardando silencio”.



Finalmente, dijo que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales ya aprobó el primer pago del subsidio de vivienda del campesino, por lo cual él ya podía ir a la sucursal del Banco Agrario más cercana a su lugar de domicilio para realizar el retiro.

Lo que consideró el juzgado

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo. Archivo

En respuesta, el juzgado dijo que si bien no desconoce la sobrecarga que puede existir en esa cartera Ministerial, “lo que no es de recibo es que excuse su responsabilidad en administraciones anteriores, pues el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continúa siendo la misma entidad y la memoria histórica de ésta no se elimina con una nueva administración, cambio de gobierno o cambio de Ministro, de allí que las obligaciones no corresponden a una persona en particular, sino al Ministerio”.



Además dijo que Mojica, ya como ministra, sí fue notificada de la apertura del incidente de desacato y se mantuvo en silencio pese a que en ese momento podía ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Por todo esto, la juez reiteró, con mayúsculas, que es la actual jefe de la Cartera quien asume “la RESPONSABILIDAD y los asuntos que le competen, EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN a la fecha de tomar posesión de su cargo. Ya ha sido dicho, la actual Ministra fue requerida para dar cumplimiento a lo que se ordenó por este juzgado con anterioridad, y, pese a éstos, guardó silencio lo que conllevó entonces a desembocar en la sanción impuesta”.



Así mismo, la juez consideró que la actual ministra, por su experiencia y su hoja de vida, conoce de primera mano la relevancia imprescindible que tienen las víctimas del conflicto armado y el esfuerzo de los juzgados “para retribuir de alguna manera los vejámenes a los que fueron sometidas estas víctimas en un conflicto armado que ni siquiera fue suyo pero que sus embates los obligaron a desplazarse, abandonar sus tierras, desarticular sus familias y causar en ellos un daño irreparable”.



Por todo esto, el juzgado dejó en firme la declaratoria de desacato pero decidió inaplicar la multa que había impuesto al considerar que ya se había cumplido la orden que dio sobre el desembolso del dinero al beneficiario del subsidio de vivienda de interés social rural, sin que se hayan generado sobrecostos que lo desfinancien.

