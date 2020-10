Justicia para las mujeres indígenas / Opinión

Las noticias de la minga que llega a la capital de la República le hicieron sombra a otra, esta sobre un fallo de la Corte Constitucional que toca directamente a los pueblos indígenas del país, especialmente a sus mujeres: ¿qué justicia debe asumir las investigaciones por violaciones y otros abusos de género cuando víctima y victimario forman parte de una de estas comunidades?

En este caso en particular, la Corte decidió dejar el proceso en manos de la justicia ordinaria, pero advirtió con todos los argumentos –basta con mirar las terribles cifras de la violencia sexual y el acoso en nuestra sociedad– que de ninguna manera el aparato judicial colombiano puede sentirse moralmente superior para abocar estos casos.



Así, lo que pasará es que, proceso por proceso, los jueces evaluarán la respuesta de las autoridades indígenas ante las denuncias y si efectivamente protegieron a la mujer víctima de abuso. En este expediente puntual, tras más de 15 años de denuncias por grave maltrato, se comprobó que no fue así y por eso el victimario será procesado según el Código Penal colombiano.



Teniendo esto claro, los hechos siguen siendo los hechos. Y, desafortunadamente, lo que muestra la realidad es que miles de nuestras mujeres indígenas viven sometidas a un régimen patriarcal en el que sus derechos sexuales y reproductivos son constantemente vulnerados y continuamente desprotegidos por sus propias autoridades.



Desde las ablaciones de las que históricamente han sido víctimas las embera-chamí hasta las situaciones denunciadas por mujeres de comunidades del Cauca –violadores a los que les permite seguir viviendo en el entorno de sus víctimas, por ejemplo–, se trata de lastres históricos sobre los que ha faltado discusión pública. Una discusión que, en todo caso, debe partir de la base de que el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas no puede condenar a la desprotección a ninguno de sus integrantes.



Algo similar ocurre con la explotación laboral de la que son víctimas centenares de mujeres y niños, especialmente en las capitales del país, que son obligados a mendigar por algunos hombres de sus propios pueblos, según se ha establecido en varias investigaciones, sin que hasta ahora se hayan visto mayores resultados judiciales. La autonomía de la jurisdicción indígena no solo es un derecho, sino un reconocimiento que el resto de la sociedad colombiana les debe a sus ‘hermanos mayores’. Como tal, debe ser defendida. Pero se la defiende también evitando a toda costa que esa especie de fuero se convierta en mampara de inequidades.



