El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país dejaron libres de investigaciones al Grupo Aval y a su subsidiaria Corficolombiana en el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht.

Según Caracol Radio, tras cinco años de investigación en relación con el caso Odebrecht y el proyecto Ruta del Sol II, las autoridades de Estados Unidos determinaron que no hay cargos contra accionistas, directores o empleados del Grupo Aval y de Corficolombiana.



De hecho, en la decisión revelada por esta emisora, se estableció que ningún miembro de la familia Sarmiento tuvo conocimiento del acuerdo ilegal que hizo en su momento Odebrecht con el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.



Melo fue condenado en el 2019 por el caso de soborno por 6,5 millones de dólares que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II.



"Esta comisión de valores de los Estados Unidos tampoco encontró ningún hallazgo de intención de corrupción o soborno por parte del Grupo Aval", informó Caracol Radio. De esta manera, Departamento de Justicia no presentará cargos ni adelantará acciones en contra el Grupo Aval.



El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país adelantaron la investigación debido a que las acciones del Grupo Aval cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La investigación del Departamento de Justicia también estableció que, en atención a la actividad que adelantó Melo Acosta a espaldas de Grupo Aval, se fijó una multa de 20 millones de dólares para Corficolombiana y de 40 millones de dólares para el Grupo Aval.



Caracol Radio explicó que esa sanción se impuso porque en ese país una compañía puede ser responsable por los actos de sus empleados. "En tal sentido, el Departamento de Justicia estableció una responsabilidad objetiva de las violaciones a las disposiciones sobre contabilidad y controles internos".



Las sanciones impuestas son mucho menores a la multa de 4.500 millones de dólares que se le aplicó a Odebrecht por sostener una estructura de corrupción internacional. En el caso del Grupo Aval y Corficolombiana, en cambio, la Justicia estadounidense no levantó cargos y dio fin a la investigación.

Comunicado del Grupo Aval

Tras conocerse la decisión de las autoridades de Estados Unidos, el Grupo Aval expidió el siguiente comunicado:



"Después de cinco años finalizan las investigaciones del Gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a Grupo Aval y Corficolombiana por Ruta del Sol II

Bogotá, Colombia.



Agosto 10 de 2023



Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ("Grupo Aval") y su subsidiaria, Corporación Financiera Colombiana S.A. ("Corficolombiana"), anunciaron hoy la resolución y el finiquito de las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“DOJ”) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (“SEC”), relacionadas con la construcción de la carretera Ruta del Sol Tramo II, en la que Corficolombiana, a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria.



Las resoluciones con el DOJ y la SEC se basaron en información recopilada por estas agencias estadounidenses, incluyendo pruebas testimoniales de terceros, relacionadas con acciones realizadas por un exejecutivo de Corficolombiana conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto.



Corficolombiana suscribió una resolución con el DOJ, y Grupo Aval y Corficolombiana suscribieron resoluciones administrativas civiles con la SEC, como resultado de las cuales finalizaron las investigaciones de estas agencias americanas con respecto a Grupo Aval y su filial.



El DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargo alguno por soborno contra Grupo Aval. Al suscribir estas resoluciones, Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana.



El DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos.



Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este doloroso capítulo, no sin antes insistir en su compromiso con los más altos estándares éticos y el continuo fortalecimiento de su ambiente de control".



