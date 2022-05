En un comunicado a la opinión pública, Julio Gerlein Echavarría rompió su silencio por las declaraciones que la exrepresentante Aida Merlano dio ayer desde Venezuela ante la Corte Suprema de Justicia.



El nombre del político y empresario barranquillero fue señalado por Merlano en medio del juicio oral que se desarrolla en su contra por la presunta comisión del delito de violación de topes de campañas electorales.



De acuerdo con Merlano -quien está detenida en Caracas- Gerlein fue quien financió su campaña al Congreso y lo señala de ser uno de los hombres que mueve la corrupción en la Costa Atlántica frente a la compra de votos.



Además, aseguró que Gerlein entregó 6 mil millones de pesos para financiar la campaña del entonces aspirante a la presidencia Iván Duque, situación que el Presidente negó enfáticamente al asegurar que estas son "falacias" y "mentiras".



Igualmente, Gerlein afirmó que estas eran unas “declaraciones mentirosas”. En su comunicado, el empresario barranquillero afirmó “bajo la gravedad de juramento” que “nunca he hecho ni a título personal ni por interpuesta persona, aporte económico

alguno a la campaña del hoy presidente Iván Duque Márquez. Lo afirmado por la señora Merlano es absolutamente falso”, manifestó.



El político también dijo que, en anteriores declaraciones judiciales Merlano mencionó nombres del entorno cercano de Gerlein “por venganza a quienes se opusieron a mi vínculo con ella”.



Por último, el empresario aclaró que no se había manifestado anteriormente por la “vergüenza” que tenía con su familia al verse relacionado con Merlano, y que no podía callar ante tanta “mentira y manipulación” de los señalamientos de la exrepresentante. Además, le pidió excusas a su familia por el daño causado.



Aida Merlano fue condenada en Colombia a 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas de fuego, en relación con la existencia de un entramado criminal para la compra de votos. Ahora mismo se encuentra detenida en Caracas, al tiempo que es prófuga de la justicia colombiana.



