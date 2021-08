Capturan a hincha de Nacional que golpeó brutalmente a seguidor de Santa Fe

Fuentes confirmaron a EL TIEMPO que anoche fue capturado Julián Mateo Molina Fonseca, de 19 años, quien fue registrado en videos agrediendo -el miércoles en El Campín- a un hincha de Santa Fe.



Los hechos se dieron en medio del partido de fútbol (el primero con público en Bogotá tras la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia), entre los equipos de Santa Fe y Nacional.

Hinchas de Nacional Foto: @Conladelrojo, Daniel Garzón AFP, @undernoySR

La captura fue ejecutada en un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y la Sijín de la Policía de Bogotá.



Los disturbios registrados en el interior del estadio El Campín ese día fueron rechazados por la ciudadanía y autoridades en general.



Molina Fonseca quedó registrado en video, vistiendo una camisa de Nacional, en momentos cuando con al menos otros dos hombres agredían, con patadas en la cabeza, a Édison Romario Ducuara Ascencio, hincha de Santa Fe.



Ducuara fue traslado al hospital donde se repone de las lesiones que le dejaron la golpiza.



Molina Fonseca se presentó el jueves ante las autoridades pero no se dio trámite a su captura - porque no fue en flagrancia- y debido a que en ese momento no se había librado una en su contra.

El señalado será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por lesiones personales y tentativa de homicidio.



De hecho, el joven tiene un proceso abierto por tentativa de homicidio - 22 de noviembre de 2020 - cuando fue detenido junto a su hermano Cristian David Molina Fonseca.



Se reporta que ese mismo día el juzgado 35 penal de control de garantías libró boleta de libertad para la dos personas detenidas.



