Este martes, el Tribunal de Bogotá dio a conocer su decisión en el proceso seguido contra el exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, procesado por presuntamente pedir dinero para interferir en el estudio de extradición que hacía la JEP del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich'.



Bermeo fue capturado en marzo de 2019, mientras recibía un primer pago del medio millón de dólares que habría pedido para incidir en el proceso de 'Santrich'. Ese día también fue capturado el exsenador Luis Alberto 'Tuerto' Gil Castillo, señalado de ser intermediario en el negocio ilegal, así como otras tres personas.

Por estos hechos el exsenador Gil Castillo fue condenado a cuatro años y medio de cárcel en 2021, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias.



La lectura del sentido de fallo se hizo de manera virtual. En la imagen, el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez mientras leía la decisión. Foto: Captura de pantalla

Aunque la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio agravado y tráfico de influencias agravado, el Tribunal solo lo condenó por uno de estos delitos.



La Sala de Decisión ordenó la captura inmediata del exfuncionario.



Puntualmente, para el Tribunal, del proceso judicial se extrae que Bermeo se puso de acuerdo con Gil Castillo para intervenir frente a la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte 'Jesús Santrich', sin embargo, consideró que esto no se adecuaba al delito de concierto para delinquir agravado, por lo cual no lo condenó por este delito.



Tampoco fue condenado por el delito de tráfico de influencias, en este punto el magistrado Efraín Bermúdez, quien leyó el sentido de fallo, señaló que no se acreditaron todos los componentes para este delito. "La imputación fue tan generalizada que no se precisaron las circunstancias en las que se cometió el delito y no se adelanto alguna actividad investigativa que corrobore el hecho", dijo.



Sin embargo, sí fue condenado por cohecho propio, pues para el Tribunal, se probó que "el acusado era un servidor público y recibió 40.000 dólares para retrasar un proceso en la JEP", y así "torpedear el trámite de extradición de Jesús Santrich a través del retraso o demora en órdenes en la JEP", señaló el magistrado.



Así pues, el Tribunal absolvió a Bermeo de los dos primeros delitos y lo condenó por el tercero, y en consecuencia, se ordenó emitir una orden de captura inmediata en contra del exfuncionario judicial.

Tras conocerse la decisión, la Fiscalía pidió una pena ejemplar en contra del exfiscal.



Por su lado, la representación de víctimas, que en este caso es la JEP, dijo que compartía el sentido del fallo.



"Coincidimos con los argumentos y que el daño ocasionado a la jEP se deriva de haber expuesto de manera indebida el buen nombre de una institución en la que se fundamenta un proceso de paz que se ha tramitado con absoluto rigor; por eso solicitamos, dentro de los márgenes legales, la imposición de la máxima condena posible", expresó el abogado Gerardo Barbosa, defensor de víctimas.



El próximo 9 de septiembre el tribunal dará a conocer el monto de la sentencia.

