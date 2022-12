La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra otros dos integrantes de la Policía Nacional, por estar presuntamente involucrados con el homicidio de Javier Ordoñez en la madrugada del 9 de septiembre de 2020.



Se trata del intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, en su función como comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida y el patrullero, Henry Alejandro Bonilla Bastidas, quien para esa época se desempeñaba como auxiliar de información del CAI Villa Luz, en Engativá.



De acuerdo con las investigaciones preliminares contra estos dos funcionarios, el intendente Bohórquez Vanegas, se habría excedido en el uso de la fuerza al haber bajado violentamente a Ordóñez del vehículo en el que fue trasladado al CAI de Villa Luz, "haciéndolo caer de rodillas contra el pavimento".



Para el ente de control, en el momento en que Ordóñez descendía de la patrulla “ya estaba reducido y no se requería el uso de la fuerza por lo que no era necesario continuar con las agresiones o causarle más daño a su integridad ejerciendo mayor fuerza de la necesaria (…)”, señaló la Procuraduría.



En el caso del patrullero Bonilla Bastidas, el Ministerio Público lo llamó a juicio disciplinario ya que no habría procedido de manera diligente para impedir que dos de sus compañeros atentaran contra la vida de Javier Ordóñez desde el el primer momento en que esté llegó al CAI.



Además, el ente de control señaló que "fue tal el grado de la presunta omisión en el cumplimiento de su deber de protección que permitió que el Patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Ordóñez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”.



De acuerdo con las pruebas recaudadas, solo hasta la 1:25 de la madrugada, el patrullero Bonilla y otros dos policías advirtieron el mal estado de salud en que el Ordóñez se encontraba.



Las conductas que son objeto de investigación por la Procuraduría fueron cal​ificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.



