Juez da plazo de 5 horas para llevar a preso que se niega a testificar

Andrés Cardona Laverde, testigo de la Fiscalía contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta, se negó a asistir al juicio contra el exfuncionario por el caso Odebrecht.



El contratista Cardona Laverde fue condenado a 5 años de cárcel por participar, según la Fiscalía, en las maniobras ilícitas que llevaron a que Odebrecht se quedara con el contrato Tunjuelo-Canoas en la administración de Samuel Moreno Rojas en Bogotá.



Cardona, quien en este momento está preso en la cárcel Modelo, envió una carta al juez 14 de conocimiento en la que afirma que no asistirá a la audiencia y que renuncia a su derecho a testificar.

El juez del caso señaló que ser testigo es un deber y no un derecho, y ofició al Inpec para que traslade al interno a los juzgados de Paloquemao. El juez dio un plazo de cinco horas para que Cardona sea trasladado desde la cárcel al juzgado para dar su testimonio.



Indicó que de no hacerlo incurrirá en una falta que le podía representar cinco días de arresto y se arriesga a un nuevo proceso en su contra.

Testificó vicepresidente de la contraloría corporativa del Grupo Aval

Por su parte, el vicepresidente senior de la contraloría corporativa del grupo Aval, Rafael Eduardo Neira, sostuvo en su testimonio que en la concesionaria Ruta del Sol II la empresa Corficolombiana tenía una participación minoritaria y el socio mayoritario era Odebrecht.



Dijo que en diciembre de 2016 se hizo público el proceso de colaboración de Odebrecht con las autoridades de Estados Unidos y en enero el presidente de la compañía ordenó realizar una auditoría interna.



Añadió que se creó un equipo de 17 personas y se inició una revisión profunda del caso. Entre otros, dijo el funcionario, se identificó a las personas que más tuvieron contacto con el tema y se llegó a 23 personas, 6 de las cuales ya no trabajaban en Episol (filial de Corficolombiana en Ruta del Sol II) o Corficolombiana.



Neira también aclaró que estas personas se descartaron porque se trataba de una auditoría privada interna y no podían proceder en los casos en los que ya no había vínculo con la empresa.

Dentro del proceso, se procedió a entrevistar a ocho personas, previa revisión de correos electrónicos y demás documentos. El directivo señaló que se preguntó a esas personas si estarían dispuestos a someterse a la prueba del polígrafo y así se hizo.



El vicepresidente contralor dijo que uno de los entrevistados fue Mauricio Millán, exgerente contractual del consorcio Ruta del Sol II y quien ya testificó en el juicio contra Melo. De acuerdo con Neira, a Millán se le preguntó si había notado algo raro o sospechoso. "El respondió que no. Se le insistió y dijo que no había visto nada raro", señaló el testigo.

Añadió que luego se envió al polígrafo y estando en eso cambió de opinión. Según relató Neira, Millán fue entrevistado de nuevo y mencionó que sí había visto pagos extraños pero que no pudo concretar los montos ni las fechas o empresas a las que se giraron.

El funcionario sostuvo que Millán dijo que le había informado a Melo Acosta pero tampoco pudo precisar en qué circunstancias.



Luego de esto, el vicepresidente contralor dijo que en su momento se comentó lo sucedido con Millán a los directivos de la compañía, quienes determinaron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Millan, dijo el testigo, entregó a la empresa un documento narrando las supuestas irregularidades, y este fue también entregado a la Fiscalía.

Igualmente sostuvo que la firma encargada de la auditoría, Price Water House, no entregó a la compañía ningún reporte anormal del manejo de los recursos. Lo mismo sucedió con la auditoría contratada por Odebrecht con la empresa KPMG.



Neira indicó que Melo Acosta no recibió ninguna prima o pago adicional por la adjudicación del contrato Ruta del Sol II y añadió que el expresidente de Corficolombiana no tenía nada que ver con la realización de pagos.



Indicó que se enteró de un concepto que realizó el abogado Hugo Palacios Mejia pero que no le consta quien lo pidió o quién lo pagó.

REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ