A juicio director de bomberos por contrato para compra de camiones

Por presuntas irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por $13.191 millones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, ct. Charles Wilber Benavides Castillo.



El pliego de cargos significa que Benavides deberá enfrentar un juicio disciplinario ante la Procuraduría, tras del cual se definirá si incurrió en faltas y cuál sería la sanción en ese caso.

El ente de control reprochó al funcionario la celebración en forma directa de los contratos de compraventa CUM No. 183, CUM No. 184, CUM No. 185 y CUM No. 186, para comprar los camiones cisterna, en los que al parecer se omitió el trámite de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva de contratistas.



Según el expediente, para contratar de forma directa los camiones se invocó como sustento la urgencia manifiesta declarada por la pandemia de covid-19, al considerar que comprar los vehículos era necesario para atender el estado de emergencia. Pero para ello, al parecer, no tenía una base técnico-científica suficiente sobre la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias de la operación de estos frente a la contingencia.

La exministra Nancy Patricia Gutiérrez junto a el director Nacional de Bomberos, capitán Charles Wilber Benavides Castillo. Foto: Twitter: @DireccionBomberosCol

Por ello, para la Procuraduría el director de bomberos habría desconocido los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la contratación estatal.



En un segundo cargo, el Ministerio Público cuestionó a Benavides Castillo una presunta falta disciplinaria por supuestamente fraccionar cuatro contratos con las empresas Accesorios y Sistemas S.A. -Accequip-, Lafe Securuty EU, Alpercorp Colombia S.A.S e Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial –Incoldext S.A.S., con lo que habría omitido la convocatoria a licitación pública para desarrollar el proceso.



Según el material probatorio, la adquisición de los vehículos estaba contemplada en la Propuesta del Plan de Inversión 2020, lo que indicaría que la contingencia presentada no era impedimento para tramitar la licitación o concurso como mecanismos idóneos.



La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas del investigado como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

