Para este jueves está citada la audiencia de inicio de juicio en el proceso contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y otras personas vinculadas a presuntas irregularidades en la contratación.



(Le puede interesar: El contrato que enreda al alcalde de Balboa en caso de corrupción).



Sin embargo en el proceso, dijo la defensa del exalcalde de Bucaramanga, se tendrá que dar una ruptura procesal para que el caso de Hernández sea enviado a la Corte Suprema de Justicia.

EL TIEMPO consultó a la defensa del ahora senador, que señaló que el juez ya está enterado de la curul a la que tenía derecho su cliente en el Congreso tras su paso a la segunda vuelta presidencial y que es un hecho notorio y público que asumió esa silla en el Congreso.



Indicó la defensa que recientemente la Corte Suprema dio mayor claridad sobre el paso de esos procesos de una instancia a otra.



En el proceso aparecen además el exalcalde Rodolfo Hernández, los exfuncionarios Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.



Según la investigación los acusados habrían participado en irregularidades en la firma de un contrato de 344.950.000 millones de pesos iniciado el 3 de agosto de 2016 y entregado a Alarcón Ayala.



En el expediente se mencionan reuniones para direccionar el contrato y se habla de seis falsedades en documentos del proceso entre ellos el informe de conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones, apertura de la invitación, envío de términos a los oferentes y fijación de aviso de convocatoria de oferente.

La Fiscalía en el proceso ha señalado que no tiene evidencias para vincular al exalcalde y excandidato presidencial con las falsedades y otras irregularidades, por lo que a él solo le imputó y lo acusó por un cargo y a los demás les imputó tres delitos.



El exgerente de la Emab José Manel Barrera llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que le implicará una condena con pena reducida y adicionalmente firmó un principio de oportunidad para ser testigo del ente acusador a cambio de no ser procesado por todos los delitos imputados.



Esa negociación no ha sido presentada formalmente en audiencia. EL TIEMPO conoció la matriz de colaboración del exfuncionario en la que plasmó los nombres de las perdonas contra la que ofrece declarar. Sobre Rodolfo Hernández, señala que su momento la oferta del contratista llegó directamente a su despacho; luego el alcalde citó a varios funcionarios en su casa y supuestamente dio la orden de entregarle el contrato.



(Podría interesarle: Los seguimientos que llevaron a abatir a 'Mayimbú', jefe disidente de Cauca)

El exgerente de la Emab llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que le implicará una condena con pena reducida y adicionalmente firmó un principio de oportunidad para ser testigo del ente acusador FACEBOOK

TWITTER

Menciona además a Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde, a quien señala de “realizar lobby-presión para que se contrate al consultor”. La Fiscalía no ha tomado ninguna decisión sobre esta persona que aparece como mencionada pero aún no como indiciada.



Sobre Cesar Fontecha señala que asistió a la reunión en la que se dio la orden de entregar el contrato a una persona y que preparó ese proceso contractual. A Rubén Amaya lo vincula con la preparación de términos de referencia del contrato, y a Carlos Gutiérrez con el envío de un correo electrónico al hijo del exalcalde con la propuesta del consultor para adelantar el lobby para la adjudicación del contrato.



Según la investigación el contrato firmado con Jorge Hernán Alarcón Ayala habría sido parte de una maniobra para luego adjudicar un contrato millonario para la modernización de los procedimientos de manejo de los residuos en el que aparece Vitalogic. Este contrato finalmente no se adjudicó.



(Le sugerimos: Caso Dimar Torres: dejan libres a militares investigados por el asesinato)

Habla la defensa del exalcalde

El abogado Jorge Alberto Ruiz Sánchez, quien defiende al exalcalde y eccandidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió al proceso.



“A él en este momento lo está procesando la justicia penal ordinaria por un presunto delito de interés indebido en la celebración de contrato, eso viene del año 2016, ya han pasado 6 años", aclaró el defensor.



También añadió que: "después de seis años, lo único que ha encontrado la Fiscalía es un amplísimo espectro de posibilidades donde se hablaba de delitos de falsedad, de delitos de corrupción mediante la apropiación de dineros del erario público pero nunca encontró el elemento esencial mínimo para poder hacer una imputación de cargos. Lo único que encontró la Fiscalía fue que eventualmente el ingeniero pudo haberse interesado indebidamente en la celebración de ese contrato”, señaló Ruiz.

Lo único que encontró la Fiscalía fue que eventualmente el ingeniero pudo haberse interesado indebidamente en la celebración de ese contrato: defensa de Hernández FACEBOOK

TWITTER

También dijo que se habla del caso Vitalogic, pero que se trata de un contrato de consultoría donde se acudía a un experto para un análisis técnico, presupuestal, jurídico.



(Podría interesarle: Mario Castaño: Corte definirá futuro del senador arrestado por corrupción)



“Afirman que es un contrato de 570 mil millones de pesos, que es una cifra astronómica, y la verdad ese contrato es de 334.950.000 pesos. Lo que gravita es desinformación, tratan de localizar ese tema como un monumental acto de corrupción. Y el ingeniero en su lenguaje coloquial, sencillo, simple, siempre ha dejado claro que él nunca se ha quedado con un solo centavo, tanto es así que es abiertamente conocido que su sueldo de alcalde lo donó a estudiantes de educación superior con escasos recursos”, dijo el abogado.



Igualmente, señaló que “no existe el más mínimo argumento por parte de la Fiscalía para decir que él se apropió de un solo centavo, simplemente existe un concepto a partir del cual se puede deducir que él pudo haberse interesado indebidamente en la adjudicación de ese señor (el ingeniero químico), y que ese es el interés que eventualmente se investiga y que puntualmente podría ser objeto de sanción”.



Sobre las reuniones que se habrían registrado en la casa de Hernández y en las cuales se habría dado la orden para entregar el contrato, el abogado dijo: “eso es absolutamente falso. Eso es lo que pretenden hacer los coimputados, a quienes sí se les ha encontrado otras ilicitudes por parte de la Fiscalía y quienes, dada la trascendencia del excandidato a la presidencia encuentran bajo la figura del principio de oportunidad o del acuerdo privado con la Fiscalía, tratan de hacer imputaciones más allá de lo que ellos habrán de manifestar”.



(Lea también: A mitad del año, más de 340.000 niños siguen sin recibir el PAE)



Indicó sobre la reunión en el apartamento del ingeniero que por la naturaleza de su gestión, él en algunas ocasiones despachaba desde su casa, “y por supuesto que en su casa recibía múltiples personalidades, pero se puede verificar físicamente el lugar y ver que no existen allí locaciones privadas o separadas para hablar temas específicos".



Por último, el abogado señaló que "podremos demostrar que toda las reuniones que se hicieron en su apartamento era ante la presencia de todos los que allí se encontraban, como lo sigue siendo hasta la fecha; todo lo que se discute, lo escuchan las personas que lo acompañan”.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia