Juez especializada no seguirá con el proceso contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo

La juez especializada ante quien estaba previsto iniciar la audiencia de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y su hijo David Zuluaga Martínez, no seguirá con el proceso.



La funcionaria aceptó el recurso de impugnación de competencia que presentó ayer la defensa de los investigados y la Procuraduría.

El delegado de la Procuraduría sostuvo que los jueces especializados no tienen competencia para juzgar delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado, los cuales por norma corresponden a jueces del circuito. Ahora frente al delito de enriquecimiento ilícito de particular, que podría ser de la órbita de los especializados, el procurador Henry Bustos sostuvo que este cargo se habría originado por cuenta de corrupción privada y no pública y por tanto no es de competencia de la justicia especializada.



A su turno el abogado David Espinosa Acuña consideró que la Fiscalía cambió su imputación frente a los hechos y el origen de los dineros que supuestamente llevaron al enriquecimiento ilícito. Añadió que Oscar Iván Zuluaga fue imputado por un solo delito el de fraude procesal, que no es competencia de los jueces especializados.

Odebrecht

La Fiscalía imputó a los investigados los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular.



Esto por presuntamente recibió dineros de la empresa brasileña Odebrecht los cuales no fueron reportados en las cuentas de campaña.



La juez dijo que en la imputación de cargos la Fiscalía señaló que Óscar Iván Zuluaga habría incurrido en enriquecimiento ilícito de particulares al permitir que la campaña aumentara los aportes provenientes de Odebrecht.



Y que la plata terminó pagando los servicios del publicista Duda Mendoza y el dinero se entregó haciendo maniobras financieras.



La juez señaló que de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía la multinacional aceptó ante la justicia de Estados Unidos los pagos de sobornos para obtener contratos y la financiación de candidatos en varios países.

El aspirante presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga durante la campaña del 2014.

Y a continuación sostuvo que no hubo total claridad en la narración de los hechos durante la imputación registrada en julio de 2023. Esto porque en la imputación dijo que el enriquecimiento fue posterior a hechos de corrupción y luego en la acusación mencionó que fue producto del lavado de activos.



Advirtió que reconocer el lavado de activos como el delito fuente del enriquecimiento ilícito afectaría el principio de congruencia y por tanto su despacho no puede ser competente para seguir conociendo del caso.



La Fiscalía apeló la decisión. Y el proceso fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá para su revisión.

