Juez revoca la libertad de Guido Nule

Un juez de Bogotá revocó una decisión que había proferido el juzgado 4 de ejecución de penas de Barranquilla, y con la que había dejado en libertad al empresario Guido Nule, condenado por su participación en el 'carrusel de contratos' en Bogotá.



El juez ordenó que a Nule se le imponga de nuevo la prisión domiciliaria para cumplir la pena en su contra por el caso de corrupción, caso en el cual fue condenado a 7 años y 5 meses de cárcel.

También le ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y al Inpec para que verifiquen que Nule acate la orden de seguir detenido en su domicilio.



Si Nule no lo hace, dice el fallo, el juzgado cuarto de ejecución de penas tendrá que ordenar su captura para hacer efectiva su detención.



Guido Nule, el menor de los tres hermanos Nule, quienes han sido condenados por la corrupción en Bogotá, quedó libre el 28 de diciembre del 2018.

En enero funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron una inspección judicial en el despacho del juez cuarto, Jaime Carlos Mastrodoménico Urbina.



En esta ocasión, el juez de Bogotá le dio la razón a la Procuraduría, que aseguró en el proceso que Nule no había cumplido los requisitos para volver a la libertad.



El juez consideró que Nule, por ejemplo, no ha pagado la multa de 10.043 millones de pesos que se impuso en su sentencia, lo que significa que no ha resarcido al Estado por el detrimento patrimonial que le generó.



Nule fue condenado por las irregularidades en los contratos 137 del 2007 y 72 del 2008 para la reparación de la malla vial en Bogotá, y la construcción de Transmilenio por la calle 26.



