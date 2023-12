Juez pide al Gobierno que intervenga ante EE. UU. por ausencias de Marlon Marín

El proceso penal que la justicia colombiana sigue desde hace años contra Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito terminará este año con un pedido al Gobierno Nacional, planteado en una audiencia realizada el pasado 12 de diciembre.



La cita de la semana pasada se dio dentro de un proceso por hechos de corrupción, ocurridos entre 2017 y 2018, con fondos para hacer obras en zonas afectadas por el conflicto. “Cobraban desde el 11 por ciento de ganancia, con forma de pago del 50 por ciento al inicio y el otro 50 a la entrega del acta del negocio”, dijo en su momento la Fiscalía.

Marlon Marín se convirtió en testigo de Estados Unidos. Foto: Marlon Marín Marín

Es de recordar que Marlon Marín fue capturado en 2018, y pedido en extradición por Estados Unidos por el mismo caso de narcotráfico que tuvo bajo la mira de las autoridades de ese país a alias Jesús Santrich. Finalmente, el familiar del cabecilla de la disidencia 'Segunda Marquetalia' colaboró con Estados Unidos y viajó por su misma cuenta a dicho país.



Bajo ese contexto, al inicio de la diligencia del 12 de diciembre la juez tercera especializada de Bogotá le pidió a cada uno de los acusados (Bibiana Marleny Arias, María Elvira Valencia, Jesús Aldemar Puello y José Domingo Ardila) que se presentara, y cuando llegó el turno de Marlon Marín, él no apareció, aunque sí lo hizo su abogada, la defensora pública Edery Piedad Montoya.



"¿Usted ha tenido alguna comunicación con el señor Marín?, es que esto ya se volvió tan recurrente, estamos en las mismas condiciones de no sé cuántas fechas", preguntó la juez a la abogada, quien respondió: "A comienzos de año, más o menos desde marzo, fue la última llamada que recibí del señor Marlon", resaltando que su cliente sigue interesado en responder en el proceso que se le sigue en Colombia.

La propuesta del fiscal

Audiencia de Marlon Marín a la que el procesado no asistió. Foto: Captura de video

Otro de los que intervino ante la ausencia del procesado fue el fiscal del caso, Daniel Hernández, quien indicó que la situación ya es "desgastante".



"Tengo que ser sincero. Creo que no se ha contado con el mismo apoyo que se contó en su momento por parte de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, cada vez son más trabas por parte del Gobierno americano para las conexiones", dijo el fiscal, añadiendo que entiende que como se está por cambiar de administración en la Fiscalía General de la Nación, se están priorizando temas de presentación de resultados ante quien sea elegida como la nueva Fiscal General.



La propuesta del ente acusador, ante las repetidas inasistencias de Marín, fue generar un requerimiento de cooperación judicial por intermedio del Ministerio de Justicia, apoyado por la oficina de la Cancillería que maneje las relaciones con Estados Unidos.



"Desde el análisis jurídico no observo posibilidad de hacer, por parte del despacho fiscal, una petición ajustada a derecho respecto a una posible ruptura de la unidad procesal con el fin de generar un proceso para el señor Marín y uno lógicamente para los aquí procesados que siempre se han conectado", cerró Hernández.



Marlon Marín en una audiencia virtual a la que sí asistió desde su celda en Estados Unidos. Foto:

La Procuraduría, por su parte, resaltó que esa propuesta es un camino que será necesario recorrer, y la juez comentó que van dos años en las mismas, y que de hecho ya le pidió ayuda al Consejo Superior de la Judicatura, "es una situación bien compleja", subrayó.



Por su parte, la abogada del acusado volvió a comentar que el sobrino de 'Iván Márquez' le ha dicho que está presto para presentarse a las audiencias, pero recordó que como está privado de su libertad, depende de las autoridades norteamericanas para conectarse.



Frente a la solicitud para que Marín se conecte a las audiencias, los abogados de los otros procesados indicaron que esa petición tiene que ser de alto nivel por parte del Gobierno Nacional y que tendría que ser el Ministro de Justicia el que la realice.



En todo caso, para continuar con las diligencias en este expediente el despacho fijó la próxima audiencia para abril de 2024, resaltando que como la petición que se hará puede tomar varios meses, el plazo señalado es un tiempo acorde para ello.

