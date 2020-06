Juez otorga libertad a otros cuatro implicados del caso Andino

Una vez más, un juzgado de garantías de Bogotá otorgó la libertad a Andrés Mauricio Bohóquez Flórez, Juan Camilo Pulido Rivero, Boris Ernesto Rojas Quijano y Alejandra Méndez Molano, cuatro de los implicados en el atentado del Centro Comercial Andino que sucedió el 17 de junio del 2020 y dejó como saldo tres mujeres fallecidas.

El juez consideró que no han existido maniobras dilatorias de la defensa, como lo sostuvo el ministerio público, y las solicitudes que han demandado un aplazamiento son un claro ejercicio de la defensa técnica.



(Le puede interesar: Recapturan a dos implicados en caso de Andino que iban a quedar libres)



Añadió el funcionario que por este caso en particular las vicisitudes procesales no puede ser descontadas y tampoco se les puede atribuir a la defensa el tiempo que se invirtió en la solicitud de aclaración del escrito de acusación.



En últimas, consideró que los términos están vencidos y no existió dilación por parte de la defensa.



Noticia en desarrollo...



JUSTICIA