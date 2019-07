'Estoy en un proceso de revictimización tremendo': Claudia J. Duque

Como una decisión "violatoria de los derechos humanos" calificó la periodista Claudia Julieta Duque la orden que le dio el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá sobre no referirse al proceso que avanza por la tortura y persecución hecha por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 2001.

Es por eso que la comunicadora anunció que emprenderá todas las acciones legales necesarias para que este recurso no quede en firme, pues considera que es no solo una censura sino una "revictimización tremenda" en su contra que la ha afectado emocionalmente.



En principio la defensa de Duque interpuso un recurso de reposición contra la decisión de la juez. En caso de que sea fallada en su contra, la periodista anuncio que interpondrá acciones de tutela, pues no puede guardar silencio ante la lentitud con la que ha avanzado el proceso en el cual es víctima.



"Estamos en un escenario bastante adverso (...) es una decisión de censura en mi contra y un castigo social que se impone por unas declaraciones", dice ella, que tienen que ver con el poco avance que ha tenido el proceso que se sigue contra el exsubdirector del DAS Emiro Rojas por los seguimientos, amenazas y tortura psicológica de la que fue víctima la periodista hace 18 años.



Añadió que desde el 2017 se han visto demoras en su caso pues, explica Duque, hubo más de un año en el que no se realizaron audiencias, tres de los cuatro detenidos quedaron libres por vencimiento de términos "porque no se hicieron audiencias a tiempo. Ni siquiera hemos empezado la etapa de pruebas de juicio", señaló.



La defensa de Duque también recusó a la juez que lleva el caso por "enemistad grave". Según contó la periodista al finalizar una de las audiencias y tras tomar la decisión contra ella, la juez dijo que "lo mejor que podría pasar es que le quitarán el caso por muchas razones", pero no explicó cuáles. "Por eso yo creo que ella quería que la recusáramos", afirmó Duque.



La periodista manifestó que es consciente de que podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años en caso de no acatar la decisión que aún no está en firme. "Estamos en un escenario paradójico en el que la víctima puede llegar a terminar presa mientras los victimarios están libres (..) por denunciar la impunidad y la libertad", señaló Duque.



"La justicia habría cumplido con el objetivo que se había trazado el Das y es silenciarme porque todos los ataques que yo he sufrido han tenido ese como el objetivo principal", recalcó.



JUSTICIA