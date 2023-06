El Juzgado Tercero Civil de Ejecución de Sentencias de Bogotá le ordenó al periodista Gonzalo Guillén retirar todas las imágenes que hayan sido expuestas en internet por él o por La Nueva Prensa del hijo menor de edad del fiscal Daniel Hernández.



La acción de tutela que salió a favor del funcionario del ente acusador pidiendo la garantía del derecho a la intimidad de su hijo hace parte de un caso por el que Guillén y Hernández expresaron sus diferencias por cuenta de 200 supuestos homicidios en la Costa Caribe del 'clan del Golfo' que habría omitido investigar el fiscal.



No obstante, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, negó que entre 2008 y 2010 se hayan presentado ese número de homicidios atribuidos al grupo al margen de la ley, indicando así que las cifras que expuso Guillén no son ciertas.



En sus reportajes, el periodista documentó chats del fiscal Hernández con otra persona, en los cuales aparecía el rostro del menor de edad, algo que tendrá que suprimir de internet no solo él, sino también La Nueva Prensa.



