Juez ordena la captura del empresario Carlos Mattos

El juez 27 de control de garantías emitió orden de captura contra el empresario Carlos Mattos investigado en un caso de pago de sobornos a funcionarios judiciales y particulares.

El juez acogió la petición de la Fiscalía que solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del empresario.



Con esa decisión la Fiscalía podrá tramitar ante Interpol una orden de captura internacional a través de Circular Roja.



Mattos se encuentra en España y luego de ser declarado en contumacia (como reo ausente), la Fiscalía le imputó los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y cohecho.

El despacho argumentó que Mattos representa un peligro para la justicia y un claro riesgo en la obstrucción. "No es gratuito decir que sólo representa un peligro para la sociedad, sino que también se ha visto envuelto en unos hechos de obstrucción y burla a la justicia, es una persona que no le teme a nada" , afirmó el juez.



También aseguró que la sociedad no puede seguir permeada por comportamientos ilegales como los cometidos por los que es señalado el empresario, que "valiéndose del poder económico y de la influencia que le da ese poder económico, pone trampas, no respeta los límites ni los valores de la sociedad para llevarse por delante todo un ordenamiento jurídico y así tener seguridad. ".



El empresario es investigado luego de que al parecer a través corrompiera la rama judicial para beneficiarse en el millonario litigio por la representación de Hyundai en Colombia.



Al parecer, junto a funcionarios de la rama judicial Mattos logró manipular el sistema de reparto para que su caso fuera asignado al Juzgado Sexto Civil de Bogotá. Un mes después ese despacho judicial ordenó medidas cautelares que favorecían al empresario.

