Juez ordena investigar publicación de interceptación del caso Uribe

El juzgado segundo penal del circuito de Bogotá falló a favor de una tutela presentada por la hermana del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien aparece en el proceso contra el exmandatario por presunto soborno de testigos y fraude procesal.

En la tutela, la hermana de Monsalve aseguró que la Revista Semana, a través de su canal digital Semana TV, y los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano Bustos, vulneraron sus derechos a la intimidad personal y familiar.



Esos derechos, aseguró en su tutela, se le vulneraron por la publicación de conversaciones privadas de la familia Monsalve que habían sido interceptadas, y que hacían parte del expediente reservado del caso contra Álvaro Uribe Vélez, que estaba en la Corte Suprema de Justicia y que luego pasó a la Fiscalía General, tras su renuncia al Senado.

En las conversaciones telefónicas, reveladas por Semana TV el pasado 30 de agosto, asegura la tutela, se ventilaron asuntos privados como el estado de salud de la madre de Juan Guillermo Monsalve, sus problemas personales, se expuso dónde trabajaba la hermana de Monsalve, asuntos económicos de la familia, y se ventiló el nombre de sus hijos menores de edad.



En su fallo, Octavio Carrillo Carreño, juez segundo penal del circuito de Bogotá, le dio la razón a la hermana de Monsalve y aseguró que en efecto hubo una "flagrante vulneración del derecho a la intimidad de la accionante y de su grupo familiar".



También, dice el juzgado, se violaron derechos por publicar comunicaciones telefónicas que "tienen carácter reservado" y atañen "únicamente a la investigación que en su momento adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia".



Así, el juez compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue si en el desarrollo de la publicación de esas interceptaciones y pruebas reservadas hubo algún delito y, de ser así, identifique quiénes son los responsables.

El juez tomó esa decisión afirmando que las interceptaciones que hizo la Corte Suprema en este caso tienen carácter de reserva y "no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal". Además dijo que los periodistas, aunque tienen derecho a informar, no pueden usar pruebas que tienen el carácter de reservado.



El juez dice que no quiere censurar a Semana, pero afirma que lo que ellos recibieron y divulgaron no fue información sino elementos de prueba. Así, dice el juzgado, esas interceptaciones fueron recaudadas con fines específicos dentro de un proceso penal, "no para ser divulgadas por la Revista Semana y los periodistas involucrados. Tampoco para que los reporteros hicieran sus propias elucubraciones a partir de lo que escuchaban, supliendo la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas".

El juez también le ordenó al director de la Revista Semana y a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano que en 48 horas retiren de todas las plataformas la emisión del programa "'Exclusivo: las conversaciones del testigo Monsalve con su familia", transmitido el 30 de agosto de este año.



En cambio, no accedió a la petición que le hizo la hermana de Monsalve de que le exigiera a los periodistas ofrecerle disculpas ya que, asegura el juzgado, no se trató de información errónea.

Frente al derecho a la intimidad, el juzgado cuestionó, por ejemplo, qué tiene que ver la enfermedad de la madre de Monsalve o el trabajo de su hermana con la investigación contra Uribe.



El juez dice que no se ve cuál es la importancia periodística que tenía para la Revista Semana y sus periodistas exponer la vida privada de la hermana de Monsalve, pues no se encuentra que fuera relevante exponer el temor que tenía la hermana del exparamilitar de que su empleador se enterara de su vínculo familiar con una persona detenida.



También cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que no es aceptable que un medio de comunicación, sin el consentimiento de una persona, publique informaciones sobre el ámbito "estrictamente particular", como lo son altercados de esposos, asuntos familiares, padecimientos de salud, problemas sentimentales o económicos.



Y concluye que las interceptaciones reveladas por el medio de comunicación pusieron en riesgo la integridad personal de "todos los miembros de la familia". Contra el fallo cabe un recurso de impugnación.

