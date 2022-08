Tras un fuerte enfrentamiento entre la abogada de Jhonier Leal y la juez del caso, la funcionaria judicial compulsó copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura para que se investigue disciplinariamente a la representante del señalado asesino de su hermano Mauricio y su madre Marleny Hernández.

La diligencia se adelantó ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá y comenzó pasadas las 9 de la mañana pero por segunda vez la defensa de Jhonier pidió aplazar la diligencia.



Según la abogada Ana Julieth Velásquez, que representa al procesado, no ha contado con suficiente tiempo para estudiar todos los elementos probatorios que trasladó la Fiscalía y, además, para septiembre están programadas otras audiencias para la consecución de otras pruebas en el caso, como la obtención de muestras del acusado y la búsqueda selectiva en bases de datos.



Al respecto la juez le llamó la atención por haber pedido esas nuevas pruebas ahora, pese a que ha tenido suficiente tiempo. Y luego ordenó que la diligencia continuara.

Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal Foto: Captura de video

“Se conocía desde la socialización del preacuerdo que hay un sinnúmero de información que debe ser analizada por la defensa, pero la defensora contó con más de 4 meses para ello y para la obtención de nuevas pruebas... Es un tiempo razonable para su análisis y para el planteamiento de una teoría del caso. Ha tenido más de cuatro meses para adelantar estas labores investigativas”, señaló la juez.



Luego de esto la juez negó la petición de aplazar la diligencia y le dio la palabra a la abogada para que manifestara si tenía alguna inconformidad con los elementos materiales probatorios trasladados por la Fiscalía, pero la defensora, visiblemente molesta, dijo que se negaba a continuar la diligencia porque era una violación a los derechos del procesado.



“Como ciudadana colombiana y como profesional en derecho me rehúso a continuar con esta diligencia, siento que estoy siendo víctima del Estado, de la judicatura, y que me están violando derechos de rango constitucional. Esto es una falta de respeto”, señaló.



La juez suspendió la audiencia y citó una nueva para analizar lo que consideró el desacato de la abogada a su decisión.



En esa diligencia que se realizó de forma reservada la Fiscalía y la Procuraduría pidieron que la abogada fuera sancionada por no hacer caso a la orden de la juez.



El abogado de las víctimas Élmer Montaña se opuso y señaló que se deben dar las garantías procesales a todas las partes.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que en esa audiencia la abogada se disculpó con la juez y entregó nuevos argumentos sobre su posición de pedir un nuevo aplazamiento para poder iniciar la etapa preparatoria de juicio.



A pesar de la petición que se hizo en la diligencia para que se ordenara su arresto o que se le impusiera una multa por incurrir en desacato, la juez decidió no adoptar ninguna medida disciplinaria inmediata contra la abogada pero determinó que los hechos pasen a la judicatura.

