Juez no ordena medida de aseguramiento para expresidente de Ecopetrol

En libertad afrontará el juicio en su contra el expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, investigado por el caso Reficar

La juez 24 de garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento restrictiva que pedía la Fiscalía para el expresidente de Ecopetrol y Diana Constanza Calixto Hernández, de la junta directiva de Reficar, a quienes imputaron los cargos de administración desleal agravada y obtención de documento público falso.

La juez aseguró tener “dudas en la inferencia razonable de autoría en los delitos y los hechos por los cuales hoy son procesados Pemberthy y Calixto”. Agregó que la Fiscalía no demostró la posible no comparecencia o peligrosidad que representarían los imputados para la sociedad, razones por las cuales negó la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad.



La Procuraduría había señalado que las posibles consecuencias negativas para la empresa por la ocultación de información que argumentaba la Fiscalía, “sólo podría ser verificada dentro de 33 años, lo que imposibilita un real análisis de la afectación en la actualidad”.



La Fiscalía apeló la decisión y solicitó al juez de segunda instancia revocar la decisión de la funcionaria de no aceptar la medida restrictiva.



“La Fiscalía solicita que se reconsidere la decisión de no imposición de medida de aseguramiento en orden al análisis de los argumentos expuestos y que se reconozca que hay inferencia razonable de autoría frente a los hechos jurídicamente relevantes que se han demostrado y frente a los testigos que se han indicado”, dijo el representante del ente acusador.



Javier Genaro Gutiérrez Pemberty era el presidente de Ecopetrol para el año 2013, y tenía la responsabilidad de informarle a la junta directiva de la petrolera estatal lo que realmente estaba pasando con el proyecto de Reficar, pero según la investigación adelantada por la Fiscalía, el alto exfuncionario no lo hizo.



