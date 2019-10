Juez deja libre a mujer que vendió lujoso apartamento a Benedetti

La juez 78 de garantías negó la petición que le hizo la Fiscalía para que enviara a prisión a Ruby Corredor Ruiz, a quien el ente acusador le imputó el delito de lavado de activos por comprar en el 2009, en una subasta del Fisco, un apartamento de 1.600 millones de pesos que luego terminó en manos del senador Armando Benedetti.

La juez consideró que es razonable que no se le imponga una medida de aseguramiento intramural, pues no se demostró que sea un peligro para la sociedad, que vaya a evadir la justicia o que pueda desviar el proceso.



La única restricción que impuso en su contra es que le prohibió salir del país. La Fiscalía apeló la decisión pues consideró que sí es necesario que la mujer permanezca en una prisión durante el proceso.



La Fiscalía capturó a Corredor el martes, cuando se encontraba en el aeropuerto El Dorado e iba a salir para Estados Unidos.



En la imputación la Fiscalía aseguró que la mujer no tenía el dinero para comprar el lujoso apartamento que adquirió en el 2009, ubicado en el norte de Bogotá. Según la Fiscalía, “se trató de una presunta operación de blanqueo de capitales para ocultar y encubrir el origen ilícito de unos recursos”.

La Fiscalía también aseguró en el proceso que aunque la mujer dijo que había comprado el predio para vivir allí, poco tiempo después de la compra, en diciembre del 2010, se lo traspasó al senador Benedetti. El ente acusador afirma que la compra que Corredor hizo buscaba dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito.



Además, en la investigación la Fiscalía señaló que la mujer le vendió el apartamento a Benedetti por 1.600 millones de pesos (el mismo valor por el que lo compró), hecho en el que perdió dinero porque incurrió en gastos de 45 millones de pesos durante la compra y de 44 millones durante la venta, además de los pagos de administración que hizo por 12 millones. Por eso, para la Fiscalía es extraño que la mujer adquiriera y vendiera el bien en tampoco tiempo y con el mismo precio, transacción en la que en total perdió 90 millones de pesos.



El ente acusador señaló, además, que curiosamente el senador Benedetti estaba pagando la administración de este apartamento incluso tiempo antes de comprarlo.



Benedetti ha dicho que la compra que él le hizo a Corredor del apartamento fue legal y que así quedó consignado en su declaración de renta. Señaló que este es un "nuevo montaje judicial en su contra", y dijo que nunca pagó la administración del apartamento, ubicado en Altos del Retiro, en Bogotá, como señala la Fiscalía. También aseguró que no existía ninguna razón para recurrir a un supuesto testaferro, si tenía el dinero para comprar el apartamento.



