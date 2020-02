Procesado por Odebrecht pidió 3 años para reembolsar dinero

Desde la mañana de este miércoles, en los Juzgados Especializados de Bogotá se desarrolla una audiencia de verificación de pruebas en el proceso que se adelanta contra Federico Gaviria Velásquez, Eduardo Zambrano Saicedo, Gustavo Adolfo Torres Urrego y Gabriel Alejandro Dúmar Lora, involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht.

En primera instancia el juez pidió que se explicara por qué en el escrito de acusación contra el empresario Dúmar Lora, a quien inicialmente se le acusó de un incremento patrimonial de 5.700 millones de pesos, y ahora, de acuerdo con un informe pericial la cifra quedó en 215 millones de pesos.



De acuerdo con la defensa, esto se debió a que con base en el desarrollo de los acontecimientos se demostró que Otto Miguel Bula Bula y Bernardo Miguel Elías Vidal fueron quienes se quedaron con dos contratos por 17.000 millones de pesos, y no Dúmar Lora.



La defensa de Dúmar señaló que con el Consorcio Sión fue que se llevó acabo el acuerdo por 9 mil millones de pesos, dinero que -según dijeron- se usó para el pago de coimas y "al que su defendido nunca tuvo acceso". Esto con referencia a la Ruta del Sol.(Le recomendamos: Exviceministro condenado por Odebrecht fue llevado a cárcel en Sucre)

Y reiteró que otra prueba a favor de Dúmar en cuanto a la cuantía del enriquecimiento ilícito, es que en el preacuerdo que pactó Bula Bula, este se comprometió a reembolsar 6.600 millones de pesos, de los cuales ya reintegró la mitad, 3.300 millones de pesos.



Dúmar aprovechó el escenario y pidió perdón por los hechos que lo vinculan a Odebrecht. “Pido perdón con todo mi corazón, fuerzas y espíritu a la sociedad colombiana, a la justicia colombiana y a la Agencia Nacional de Infraestructura y a sus funcionarios honestos y trabajadores, quienes en virtud de mi conducta han sido víctimas de señalamientos o afectados en su buen nombre”, aseguró.



Pedir perdón hace parte del preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía, por lo que prosiguió señalando que: “En lo relativo a mi participación en la trama de Odebrecht no tuve ningún tipo de vinculación y conocimiento de conducta irregular de ninguno de sus funcionarios”.(Lea también: Federico Gaviria y Alejandro Dumar prenden 'ventilador' de Odebrecht)

No avalan preacuerdo de Gustavo Adolfo Torres

Paso seguido, el juez no avaló el preacuardo logrado entre la Fiscalía y el empresario Gustavo Adolfo Torres, en el cual este último se comprometió a reembolsar 930 millones de pesos y a pagar una condena de 51 meses de cárcel.



Para el pago de los más de 900 millones, Torres dejó como garantía un pagaré, avalado por dos fiadores, a 36 meses.



El juez le llamó la atención a la defensa de Torres por los tres años en los que se compromete al pago. “Pasaron dos años y no lograron un acuerdo, este es un hecho que viene casi de cinco años atrás y ahora piden tres años para pagar, cuando el Estado lo único que quiere es que le reembolsen ese dinero”, expuso el juez.



A Torres Urrego ya se le había negado un primer acuerdo por lo que la defensa hizo un recuento de los hechos y terminó afirmando que no “hemos actuado de mala fe, ni con ninguna mala intención, sólo creíamos que él tiene derecho a seguir este proceso en libertad, ahora está en casa por cárcel, pero creemos que él podría llegar hasta a trabajar”, señaló el abogado de Gustavo Torres.



El implicado ya hizo un primer reembolso por 980 millones de pesos, de una cuantía cercana a los 1.900 millones de pesos.



Sobre este escenario, el juez no avaló el preacuerdo al considerar que los codeudores del pagaré (dos empresarios) no van a comprometer el capital de sus empresas por un tercero, y al reiterar que 36 meses es un plazo muy largo.



Las partes acordaron una nueva audiencia el próximo 17 de marzo a las 9 de la mañana, fecha en la que se espera que ya se haya realizado una asistencia para levantar la medida cautelar sobre los bienes de Torres y así, con la venta de alguno, pueda pagar a menor tiempo los 930 millones que faltan.



JUSTICIA